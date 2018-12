Kolbász és pálinkaversennyel búcsúztatták az évet

A programra sokan voltak kíváncsiak.

Harmadik alkalommal rendeztek kolbásztöltő versenyt vasárnap Egerszalókon, amely iránt most is nagy volt az érdeklődés. A megmérettetésen kész szárazkolbásszal és pálinkával is lehetett indulni, de a vállalkozó szelleműek helyben kolbásztöltésben is összemérhették tudásukat. A programra sokan voltak kíváncsiak, a finomságokon felül muzsikusok is gondoskodtak a jó hangulatról.

