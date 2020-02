Kolbászok és pálinkák ünnepe volt a felnémeti disznótoros

Sikeres volt a Felnémeti disznótoros.

Szombaton rendezte meg a Felnémeti Lokálpatrióta Egylet és a Pásztorvölgyi iskola a IX. Felnémeti disznótorost és VII. Pálinka mustrát az oktatási intézményben. Az igen nagy érdeklődéssel kísért rendezvényt Bódi Zsolt egyesületi elnök nyitotta meg.

A kolbásztöltő versenyre öt csapat nevezett, a pálinka mustrára kilenc mintát adtak be. A kolbásztöltők négy-négy kilogramm hús felhasználásával mutatták be tudásukat. A készítményeket a Kántor Zsolt iskolaigazgató vezette zsűri bírálta el. Az első helyen a Kolbászolóóók végeztek, megelőzve a Hol van Edu? nevű társaságot. A harmadik helyezést a Junity szerezte meg.

A pálinkamustrán Balázs Károly egy második és egy harmadik helyet érő mintát küldött be, első Joó Attila pálinkája lett. A különdíjat Apró István nedűjének ítélte oda a Mikuska Péter vezette zsűri.

Az egésznapos rendezvény délelőttjén a bervai óvodások mutattak be műsort. A jó ebédhez szóló nótáról Fekete János gondoskodott. Az ebéd orjaleves és toros káposzta volt.