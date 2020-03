Kolomppal fizetett a mulató hevesi kupec a cigány nótáért

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta az akkori olvasókat? Ha választ akar kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

MÁTRA. POLITIKAI ÉS KÖZGAZDÁSZATI KÖZLÖNY. 1864. JUNIUS 18.

Az egri inségeseket segélyző bizottmány ülése.

A megyei központi bizottmánytól a szegényebb iparosok között történő kiosztás végett a mult hóban küldött 500 frtok miként történt kiosztásáról, az ezen kiosztással megbizott tagok jelentésüket be mutatván, az felolvastatott, s tudomásul vétetvén a megyei központi bizottmánynak fel fog terjesztetni.

Bizottmányi jegyzőnk által szóval emlitetett fel: a megyei központi bizottmánytól érkezett két rendbeni felszólitás, hogy a február hóban legelőször küldött 150 frtról a nyugták követeltetnek, ő azonban ki ezzel volt megbizva ugy tudja: erről nyugta kiállitván és kézbesittetett.

(…) A kenyér kiosztással megbizott tagok jelentették, hogy e hó 14-én tartott 20-ik kiosztás alkalmával 21 mázsa lisztből süttetett, s a maradványal együtt 29 mázsa 7 font kenyeret 953 tagot számitó 390 család közt osztották ki, tudomásul vétetett.

Az ujból bejelentett számos folyamodók közül 13 család az élelmezendők közé felvétetett, az eddig élelmezettek közül 3 család mint e közsegedelmet nélkülözhető kitöröltetett. Az élelmezettek számának éppen ezen hullámzása tanusitja; hogy a fertálymesterek által, kik is az üléseken teljes számban soha sem jelennek meg, a bejelentések nem a kellő pontosság és szigorusággal teljesitetnek, ugyanis a rendesen megjelenők aránytalanul sokakat jelentenek be, melyek közt később olyanok is fedeztetnek fel, kiktől az élelmi jegyek vissza veendők s vissza is vétetnek, míg ellenkezőleg az ülésekben meg nem jelenő fertálymesterek a felügyeletök alatt álló város részből az olyanokat nem jelentik fel, kik e közsegélyre méltán érdemesek volnának, a fertálymesterek ebbeli hanyag megjelenésök iránt a polgármesternél már e bizottmány többször emelt panaszt, de az eredményekből itélve, mind haszontalanul s eredmény nélkül; ha a segélyező bizottmány minden igyekezete mellett is rendeltetése a czéljának ugy, mint azt lelkéből ohajtja meg nem felelhet, az a fenebbi körülménynek tulajdonitható.

Vagyoni állás lisztben 66 mázsa, készpénzben 225 frt 3 kr.

Kelt Egerben junius 16-án 1864.

Martonfy Károly,

az egri inségügyi bizottmány elnöke

HEVESMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMU HETILAP GYÖNGYÖS. 1902. ÁPRILIS 6.

Jéggyár Hatvanban.

Az idei tél gyengesége arra késztette a hatvani mészárosokat, henteseket és vendéglősöket, hogy üresen maradt jégvermeik megtöltése végett jéggyárat állitsanak Hatvanban. Ez ügyben a mult vasárnap értekezletet tartottak és – mint lapunkkal tudatták – amerikai módra egy nap alatt megalakitották a „Mészárosok, hentesek és korcsmárosok jéggyártó szövetkezetét” mint közkereseti társaságot. Kibocsájtották az aláirási ivet 100 részvénynek 100 koronával leendő jegyzésére s e 100 részvény már jegyezve van. Megtartották az alakuló gyülést is a részvényesek, megválasztván a közkereseti társaság elnökéül: Papp Józsefet, műszaki vezetőül: Hirsch Jenőt, igazgatókul: Rottenstein Lajos, Tráber Károly, Blumenthal Herman és Vörös Jánost.Tervbe vették, hogy a jéggyárat gőzfűrésszel bővitik későbben. A jéggyár a napokban kezdi meg működését a „Papp malom” épületében, melynek tulajdonosa, Odray Coelestin hatvani prépost-plébános az ez ügyben nála járt küldöttségnek készséggel igérte meg az épület átengedését a jéggyár czéljaira.

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMÜVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1903. MÁJUS 3.

Húzd rá cigány!

Jó képü, kupec forma ember telepedik le a korcsma egyik asztalánál s a ravaszképü cigány rögtön kiolvassa szeméből, hogy vásárról jött.

– Elhuznám a kedves nótáját – cigánykodik a nemzeti szerecsen.

– Ha abba belékezdesz, reggelig se készülsz el.

– Nem baj, kenyergem, majd csak megfizet az úr.

– Ha reggelig egy tehén-

revaló elég lesz, nem bánom ha ráhuzod.

– Hogy ne lenne elig. De azután az lesz-e?

– Az a. – Igy megegyezve, huzta a cigány, ahogy Isten tudnia engedte, míg szerencsésen rájuk virradt. A mulató úr veszi a köpenyegét, készülődik, de még mindig nem fizet.

– Kényergem, a tehénre válót.

– Igaz a, majd el is felejtettem – mondja jókedvüen a vendég s belső zsebéből kis csomagot vesz ki s átadja.

A banda lélekzetét elfojtva lesi az aranyakat s a papirból egy ujdonatuj – kolomp esik ki.

