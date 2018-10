Kölyökből lett igazi ketrecharcos, most Amerikában küzd az álmaiért

Borics Ádámot aligha kell bemutatni az észak-hevesi térségben.

A ­különleges küzdősportban ­remekelő fiatalember­ idén áprilisban a Budapesten ­megrendezett Bellator MMA 196 és Kick-boxing 9 gálán már bizonyított, nemrégiben pedig az Egyesült Államokban mutatta meg, hogyan is küzd a ketrecben egy igazi magyar harcos. A siroki ­származású „The Kid”, azaz Kölyök, becenevet viselő ­pehelysúlyú harcos szeptember 21-én, az Egyesült Államokban megrendezett Bellator 205 verseny során a brazil származású Josenaldo Silva „­Naldo” ellen aratott fölényes győzelmet, s vált súlycsoportja bajnokává. A Bellatorhoz két évre leszerződtetett Ádámot most az államokban eltöltött hónapjairól, edzéseiről, csapatáról, terveiről kérdeztük.

– Számos küzdősportban – thai box, kempó, majd MMA (ketrecharc) kipróbálta magát. Mikor döntötte el, hogy az utóbbit választja?

– Először egy thai box edzésre mentem Egerbe, később váltottam kempóra és MMA-ra. Már ekkor éreztem, hogy ez szerelem első látásra. Kicsi korom óta érdekelnek a küzdősportok, de sokáig nem volt lehetőségem gyakorolni.

– Olyan nagy nevekkel edz most együtt, mint Henri ­Hooft, Greg Jones, Luke Rockhold, Robbie Lawrel. Mesélne egy kicsit a csapatról? Mennyit fejlődött Henri irányítása alatt? Hogyan tudtak segíteni, hogy meccsről meccsre a legjobb formáját nyújtsa?

– Most a Hard Knocks 365-ben vagyok azokkal a srácokkal, akik már voltak UFC-világbajnokok, tehát a sportban már a csúcson vannak. Nagyon furcsa érzés volt, mikor először láttam őket, hiszen eddig csak a tévéből figyelhettem­ pályafutásukat, ma már pedig azt mondhatom, hogy barátok vagyunk. A legtöbbet talán Greg és Kami Barzini tudott még hozzátenni a birkózásomhoz, illetve a védekezésem fejlesztéséhez. Henrivel, a főedzőmmel, nagyon jó a kapcsolatom. Különleges srácnak tart engem, amolyan csodakölyöknek, ezt most is jelezte a meccs előtt. Úgy érzem, nagyon jól beilleszkedtem a csapatba, már több mint egy éve itt vagyok. Nagyon sokat fejlődtem, jól is érzem magam velük, ők így az amerikai családom.

– Két évre szerződtették a Bellatorhoz­. Mikor várható a következő tétmérkőzése?

– Ez egy négymeccses szerződés, melyet két év alatt kell lebunyóznom. Eddig két mérkőzést játszottam. Most azon dolgozunk, hogy decemberben tudjak még valahol verekedni. Aztán jövő áprilisban megint jön a Bellator Budapestre, amin valószínű főmeccset kapok.

– Akik követik a ­médiás felületen keresztül, tudják, hogy kemény ­diétára volt fogva, hiszen 73 ­kilóról 66-ra kellett fogynia, hogy pehely­súlyban tudjon harcolni. Elmondaná nekünk, hogy mit is jelentett, foglalt magában ez a „fogyókúra”?

– Azt tudni kell, hogy az átlagsúlyom, amikor edzek és egészségesen étkezem, akkor 75–76 kilogramm között mozog és diétával nagyjából 3–4 kilót tudok ledobni. Elárulom, hogy szerdán még 73 kilót mutatott a mérleg, csütörtökön reggel 9-kor pedig már a mérlegelés volt. Na, aznap reggel fél hatkor keltem és akkor még volt plusz 3,7 kiló rajtam. Ezt kellett valahogy kiizzadni. Ennek egyik módja, hogy beülsz a szaunába, vagy beöltözve biciklizel, s közben nem pótolhatod a folyadékot. Ez számomra minden alkalommal nehezebb lesz, mert egyre jobban izmosodom. Az emberek nem látják kívülről, ami itt történik, de ez a legkeményebb az egészben. Utána már a harc csak szórakozás.

– Újabb célja?

– Van még pár név, akikkel szeretnék verekedni. Aztán egy világbajnoki cím, amit otthon szeretnék megsze­rezni.

– Üzen valamit a rajongóinak, az olvasóknak?

– Merjenek nagyot álmodni és higgyenek benne. Mindig azt mondtam édesapámnak, hogy „nem akarom le­élni az életemet úgy, hogy nem próbáltam meg”. Köszönöm szépen mindenkinek, aki velem volt, szurkol, követ. Meglepett mennyien írtak, hogy nézték a mérkőzést. Nagyon sok erőt adott ez nekem. Rendkívül hálás vagyok ezért az embereknek, sokat jelent ez számomra.