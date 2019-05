Komfortosabb az egercsehi iskola új épülete

Komfortosabb, XXI. századnak megfelelő lett az intézmény, teljesen más, mint amilyen volt.

Áprilisban adták át hivatalosan az egercsehi iskola jórészt felújított épületét. Az intézmény vezetője, Vásárhelyi Erika elmondta, a gyerekek nagyon vigyáznak az új tantermekre, felszerelésekre, fejlődött a viselkedésük. Komfortosabb, XXI. századnak megfelelő lett az intézmény, teljesen más, mint amilyen volt. Az alsó szinten lévő helyiségeket már január óta használták, az emeletet márciusban vehették birtokba.

Jobb lett az épület fűtése is, már meleg van az épületben. Még az eredeti, 59 éves ablakokat használták, amelyeken már átfújt a szél. Ezeket a beruházásban kicserélték. Az új ajtók, ablakok úgy szigeteltek, hogy a diákok megjegyezték, ilyen meleget, mióta ide járnak nem érzékeltek. Sokkal jobb a közérzetük.

Az iskola felszereléseket is kapott az európai uniós pályázatnak köszönhetően. A tantermekbe új padokat, székeket, tanári asztalokat és székeket kaptak, az ablakokra szalagfüggöny került és sportfelszereléseket is vásároltak. A diákok ebben az évben is több versenyen vettek részt, például mesevetélkedőn, illetve házi tanulmányi versenyeken. Sport terén labdarúgásban jeleskednek, egyik korosztályos csapatuk megyei döntőbe jutott. A tanév végén természettudományos és egyéb helyi versenyek várnak a diákokra.