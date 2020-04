Komoly gondokra világított rá a lőrinci avartűz

A lakótelepen kedden este kigyulladt egy avardomb. A történtek ismét rávilágítottak egy régi, de megoldatlan problémára.

Kedden este tíz óra előtt tűz ütött ki Lőrinci déli városrészének a lakótelepén. Az egykori iskola mellett, a jegenyesornál lévő oldalon nagy mennyiségű felhalmozott avar lobbant fel. A tízméteres lángokat észlelve a lakók azonnal hívták a hatvani tűzoltókat, akik rövid időn belül megérkeztek, s gondoskodtak arról, hogy ne legyen még nagyobb a baj.

Az emberek még fel sem ocsúdtak az aznap délelőtti, az alig pár kilométernyire lévő Petőfibányán történt gázrobbanás hatása alól, amikor – mint mondták – ezzel újabb sokk érte őket. A történtektől néhány méternyire ugyanis tömbösített lakóépületek állnak, amelyek között több helyen ugyancsak nagy mennyiségű zöldhulladék található. Egyelőre legfeljebb találgatni lehet, hogy a mostani tüzet mi okozta – szándékos gyújtogatás épp úgy szóba jöhet, mint gondatlanság, sőt van, aki az öngyulladás lehetőségét sem zárja ki, bár utóbbi kevésbé valószínűsíthető –, de ez alkalommal talán még fontosabb a jelenség, mint maga az eset.

A Mátravidéki Erőműnél ugyanis régóta problémát jelent az őszi hulladék elszállítása. Míg a város más részein élők ezt nejlonzsákokba gyűjtik, a nagyobb ágakat pedig felaprítják, majd a szolgáltató plusz díjazás nélkül elszállítja, addig ez itt nem ez volt a szokás. Évente több alkalommal az önkormányzat „felfogadott” egy vállalkozót, aki jelentős költséggel elvitte a lakótelepről az avart, de az elmúlt év végétől ez a lehetőség megszűnt.

Pár éve már zárható ládákat is kihelyeztek, de a lakosság azokat is megpakolta kommunális szeméttel, így ez sem vált be. Nemrég pedig a szolgáltató cég közölte, hogy a vírus miatt mindenhol felfüggeszti a zöldhulladék elszállítását, így ez a lehetőség is kiesett.

A település egyes vezetői, valamint a város más részein élők többször is kifejezték már, hogy jó lenne, ha az erőműiek is hasonló elbánásban részesülnének, mint akár a selypiek vagy az anyatelepülés lakói. Vagyis ők is helyezzék zsákokba az avart, de eddig ez nem történt meg, mi több, felhalmozták azt a közterületeken. Ezen gúlák egyike gyulladt most meg.

Víg Zoltán, a város polgármestere felvetésünkre a hét közepén közölte: a saját hatáskörében elszállíttatja a halmokat, hogy húsvétra rendezett legyen a lakótelep. Megtudtuk, a költségek negyedmillió forintot tesznek ki.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock