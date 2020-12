Komoly gyöngyösi fejlesztések valósulnak meg az állam támogatásával

A magyar állam hatszázmillió forinttal járul hozzá a francia vállalat jelenleg is zajló magyarországi fejlesztéseihez.

A közelmúltban írták alá azt a megállapodást Párizsban, amely szerint a magyar állam támogatással járul hozzá a Schneider Electric magyarországi beruházásaihoz. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek elmondta, Európa egyik legnagyobb elektronikai cége a zalaegerszegi, a gyöngyösi és a kunszentmiklósi gyárat is bővíteni fogja. A beruházás értéke négy és fél milliárd forint, amelyhez a magyar kormány 600 millió forintos támogatást biztosít. Ezek a gyárak elsősorban az autóipari beszállításhoz és más elektronikai gyártáshoz állítanak elő különböző alkatrészeket. A fejlesztésben a vállalat Budapestre hozza az egyik európai beszerzési központját, amelynek nyomán több mint száz új munkavállalót fognak alkalmazni a szolgáltatóközpontjukban.

A Schneider Electrictől megtudtuk, a beruházások már korábban elkezdődtek, és most is zajlanak fejlesztések Gyöngyösön. Mint írták, jelentős beruházásokat valósítottak meg idén magyarországi érdekeltségeiknél, összesen mintegy 12 millió eurót fordítottak korszerűsítésre, illetve bővítésre. A fejlesztések első részeként gyöngyösi üzemükben 1800 négyzetméteres résszel bővítették a meglévő gyártócsarnokot, illetve új gyártósorokat helyeztek üzembe.

A fejlesztések második lépéseként további 2100 négyzetméteres bővítést indítottak útjára, amely logisztikai tevékenységükhöz szükséges. Emellett jelentős mértékben megújították a termelést kiszolgáló informatikai infrastruktúrát is. A beruházás eredményeként bővül majd az üzem kapacitása, a múlt év végi létszámot eddig tíz százalékkal bővítették, jelenleg 210 embert foglalkoztatnak.

A Schneider Electric gyöngyösi gyára az energiamenedzsment digitalizációjában és az ipari automatizálási megoldásokban világszinten is meghatározó cég globális termelésében is speciális szerepet tölt be. Egyike ugyanis annak a három üzemnek, amelyben a vállalat áramsíneket állít elő.

A fejlesztésekkel kapcsolatos kérdésünkre megírták, az új csúcstechnológiát képviselő berendezések és hatékony folyamatok alkalmazásától azt várják, hogy az előállított termékek gyártási költségét sikerült optimalizálniuk, ami hozzájárul a versenyképességük növeléséhez. Az új, programozható gyártósor áttörést jelent a hagyományos technológiához képest, és lehetővé teszi, hogy a jövőbeli módosításokat a termékcsalád esetében rugalmasan, valamint alacsony beruházási összeg mellett tudják lekövetni a gyártásban, tudatták.

Az új épületben raktárukat is átalakították a biztonság szem előtt tartásával, egymástól elkülönülő útvonalakat hoztak létre az ­alapanyagok, félkész és késztermékek számára. Az új létesítmény moduláris felépítésének köszönhetően a további bővítések könnyen, egyszerűbben és kisebb beruházási költséggel valósíthatók majd meg, közölte a cég.