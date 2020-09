Komoly veszélyre figyelmeztetnek a szakemberek: akár ölhet is a mustgáz

A szőlő feldolgozásakor számolni kell a mustgáz veszélyével, hívja fel a borkészítéssel foglalkozók figyelmét a megyei kormányhivatal munkavédelmi osztálya. Tóth Katalinnal, a Tóth Ferenc Pincészet ügyvezetőjével beszélgettünk e problémáról.

A szőlő levének erjedése közben mustgáz, vagyis szén-dioxid keletkezik, amely rossz szellőzési viszonyok között, a föld alatti pincékben a padlószintről indulva felhalmozódik, és kiszorítva a levegőből az oxigént, fulladást okoz. A gázérzékelő riasztók felszerelésén túl a tragédiák megelőzéséhez a pinceajtó nyitásához rendelt mesterséges szellőzőrendszer jelent megoldást – írják.

Tóth Katalin ügyvezető elmondta, a szüreti időszak legkomolyabb veszélye a mustgáz, mert színtelen, szagtalan, s szerencsétlen esetekben halált okozhat.

– Egyszerű és elterjedt módszer, ha gyertyával közlekedünk a pincébe, azt a földre letesszük, s ha elalszik, akkor minden bizonnyal mustgáz veszélyeztet. Sok pincészet, ahogy mi is, mérőműszereket alkalmaz, mely ha értékhatár fölötti koncentrációt érzékel, nagyon hangosan sípol. Ilyen eset már nálunk is többször előfordult, ekkor az egyébként is beszerelt szellőztetőrendszerünket nagyobb teljesítményre kapcsolva cseréljük a pince levegőjét – részletezte.

Nagy Csabát, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét arról kérdeztük, megyénkben az utóbbi néhány évben hány, a mustgázhoz kötődő baleset történt.

– Szerencsére az elmúlt öt évben nem történt halálos baleset, s beavatkozniuk sem kellett a kollégáknak. Megyénk tűzoltói számos gyakorlatban vettek részt, s a közeljövőben is lesz ilyen esemény. Fontos kiemelni, hogy aki veszélyt érzékel vagy gyanít, csakis a környezeti levegőtől független légzésvédelem mellett menjen a pincébe, hiszen csak ez ad védelmet – részletezte.