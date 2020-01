Koncerttel, csocsóval és playstationnel is várják a fiatalokat a gyöngyösi ifjúsági közösségi téren

Lassan elkészül a Mátra Művelődési Központban kialakított ifjúsági ­közösségi tér, amely a fiatalok számára nyújt a jövőben hasznos és tartalmas kikapcsolódást. Február végén nagyszabású koncerttel nyitják meg a helyet.

A művelődési ház hátsó bejárata mellett, a volt igazgatói irodában alakították ki a város fiataljai számára az új közösségi teret. Több helyiséget és egy udvari részt is birtokba vehetnek hamarosan a diákok. Új, külön bejáratot is kapnak, hogy akkor is tudják majd használni a helyiségeket, ha a művelődési ház nincs nyitva, valamint a mellettük található vizesblokk felújítása is megtörténik.

Mindezekre a feladatokra az önkormányzat korábban már csaknem ötmillió forintot biztosított. Egy kis konyha, egy klubhelyiség, egy nagyobb szoba és egy irodahelyiség is része a közösségi térnek. Az utóbbi Klenovics Patrik állandó helye lesz.

A város ifjúsági referense ottjártunkkor is dolgozott. Éppen a szegélyt igazította a padló és a fal közé, majd készségesen körbevezetett a helyiségeken. Megmutatta a nagy méretű, lapos televíziót is, amelyet adományokból sikerült megvenni, és ami napokon belül a falra kerül, hogy videójátékokkal is tudjanak majd itt játszani.

Mindemellett lesz csocsóasztal, bárpult székekkel, pihenősarok kanapéval, darts-szal és rengeteg társasjáték. Mindezt közösségi munkával, adományokból és felajánlásokból valósítottuk meg, részletezi a szakember, aki szerint amit lehetett, kihoztak a helyiségből.

– Nem volt könnyű átfesteni a sárga színt, de mindenhol igyekeztünk fiatalos megoldásokkal feldobni a teret. A társalgóban színes lábnyomokkal díszítettük a falakat, a bárpultos helyiségben pedig a Heves Megyei Hírlap lapszámai szolgáltak dekorációként. Mivel a szoba fekete-fehér színű, ezért jól passzol, hogy a többi fala táblafesték borítást kapott, erre bátran lehet krétával rajzolni, írni, üzenni – magyarázta Klenovics Patrik, hozzátéve, hogy az udvari rész marad utoljára. Ott gyepesíteni szeretnének, egy szalonnasütő részt kiépíteni és kültéri bútorokat fabrikálni, a tervek szerint raklapokból.

Kiderült, mindenképpen szeretnének majd csocsó- és dartsbajnokságot rendezni, azonban az új programok mellett, a városban már bevált és népszerű rendezvényeket is tovább folytatnák, mint a Pont Ott Parti, vagy a 24 órás városi vetélkedő. A fiatalok új helyéért és programokért is felelős szakember hozzátette, ezenkívül havonta szeretnének könnyűzenei programokkal is kedveskedni, amelyet a CoolT Club rendez majd és ezen a néven az interneten, a közösségi oldalon is folyamatosan hirdetik az eseményeket. Péterfy Bori & Love Band lép fel a február 29-én a CoolT Club mobilszínpadán, amelyet a művelődési ház aulájában építenek fel és amellyel hivatalosan is megnyitják a fiatalok új, modern helyét a belvárosban.