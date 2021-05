Kondiparkkal gazdagodik az egri egyetem

Új attrakcióval bővül a Leányka úti atlétika pálya, a hét első felében ugyanis elkezdődött az a fajta építkezés, aminek végeredménye egy tizennyolc elemből álló szabadtéri kondipark lesz.

A munka kezdetéről, a tervek megvalósulásáról, valamint a várható átadásáról a projektért felelős Jordán Dánielt beszélt. – Hosszas előkészítő munka, valamint egyeztetések után sikerült az Eszterházy Károly Főiskola Diák- és Szabadidősport Clubjának tető alá hozni egy együttműködési megállapodást, méghozzá a debreceni székhelyű Szertár Sport sportszaküzlettel, amely együttműködés keretében egy 238 négyzetméter területű szabadtéri kondipark fog megépülni – vázolta a terveket az Eszterházy SC ügyvezetője.

Az új építmény összesen tizennyolc elemet foglal magában. A beruházással az a célunk, hogy az egyetem polgárainak újfajta mozgáslehetőséget biztosítsunk és, hogy az egészségtudatosságot ezáltal is előtérbe helyezzük, segítsük. Amennyiben az időjárás engedi, az építkezés alapozó része néhány hetet foglal magába, majd ezt követően, körülbelül újabb kettő-három hét telik el, mire az elemek a helyükre kerülnek. Ezek után terveink szerint, használhatóvá is válik a kondipark. Igaz, hogy a következő tanév kezdete még odébb van, de a beruházás megvalósításával az az elsődleges célunk, hogy hallgatóink az oktatás mellett, szabadidejükben is használni tudják ezt a szabadtéri parkot.

A kivitelezés elindulásával természetesen az átadott munkaterület használata is okoz változásokat, már, ami az atlétika pályán sportolni igyekvők eddigi szokásait illeti. – Valóban változott a normál rend az építkezés kezdetével, ezért amíg nem készül el a kondipark, új szabályok szerint kell eljárniuk az amatőr sport szerelmeseinek – tájékoztatott Juhász Kristóf, a létesítmény gondnoka.

– Mindez azzal jár, hogy le kellett zárni a rekortán borítású futópálya egy részét. Tudni kell, hogy nem a teljes futókör vált ezáltal kis ideig használhatatlanná, hanem csak egy parányi része. A Leányka úti atlétika pálya bejáratánál lévő rész lett szalagokkal leválasztva, lévén már kora reggeltől munkagépek közlekednek, ami miatt balesetveszélyes lenne, hogyha a normál rend szerint funkcionálna a pálya. Mindez a gyakorlatban annyit tesz, hogy a szóban forgó, nagyjából húszméternyi sávot leszámítva, a rekortán borítás többi részét továbbra is szabadon lehet használni, így legfeljebb annyi kényelmetlenséget szenvedhetünk el, hogy nem folyamatos köröket futunk edzés gyanánt, hanem mondjuk oda-vissza távokat. Itt jegyezném meg, hogy délután négy óra után, amikor véget ér az éppen aktuális napi építkezés, teljes köröket is lehet futni, viszont itt mindenkit megkérnénk, hogy a lezárt terület helyett, a füves részen haladjon tovább! Amikor elkészül a kondipark, onnantól ez az attrakció is használhatóvá válik a nem csak egyetemi polgárok esetében is, viszont meg kell jegyezni, hogy csak olyan idősávokban, amikor a kondipark nem szolgál oktatási célt oktatóink, hallgatóink hétköznapjaiban.

Kihasználva az új attrakció megépülése keltette kíváncsiságunkat, arról is érdeklődtünk, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos korábbi szigorító intézkedések kapcsán, jelenleg milyen szabályok szerint lehet sportolni a Leányka úti szabadtéri, és fedett sportlétesítményekben. – Azt mindenképpen tudni kell, hogy magánterületről beszélünk, az Eszterházy Károly Egyetem ingatlanjairól, ezért a járványhelyzetben esedékes jelenlegi jogszabály mellett, a saját házirendünknek is meg kell felelniük a látogatóknak – hangsúlyozta Juhász Kristóf.

– Amennyiben a kormányrendelet által engedélyezett, bármilyen sportrendezvény céljából kívánja valaki igénybe venni a sportlétesítményt, úgy a megfelelő felületeken kérvényt kell benyújtani az egyetemhez, majd a megkötött szerződés után szabadon használható a terület. Az egyéni, szabadidős jellegű sportolás újra engedélyezett, és jelenleg térítésmentes, vagyis ingyenesen használható az atlétika pályánk, ahol védettségi kártyát nem kérünk. Ugyanakkor a teniszpályákhoz tartozó, benti létesítményeink esetében fontos kihangsúlyozni, hogy kizárólag a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek, valamint az ő felügyeletük alá tartozó tizennyolc éven aluliaknak megengedett a sportolás, amennyiben valaki nem igazolt versenyző. Ezek a szabályok jelenleg azért fontosak, mert a napokban minden sportlétesítményünket újranyitottuk, így szeretettel várjuk vendégeinket.