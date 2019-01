Könyvtári elfoglaltság minden rétegnek Gyöngyöspatán

Kézműves programoknak, baba-mama klubfoglalkozásoknak, filmvetítésnek és gerinctornának is helyszíne a városi könyvtár, ahol sok jó ötlet mentén széles programkínálattal várják a helybelieket idén is – tájékoztat a település kulturális szervezője.

Fáczánné Czéh Kinga elmondja, vannak heti és havi rendszerességgel megtartott rendezvényeik is.

– Hétfőn és pénteken a mozgásé a főszerep. Gerinctornát, aerobikedzést, néptáncot is tartanak itt. Kedden délelőtt a babáké és a mamáké a helyiség. A babaklubba szívesen jönnek a kisgyermekes anyukák, de aktívan részt vesznek az egyéb eseményeken is, legyen szó tartósítószer-mentes befőzésről, hordozókendő próbálásáról és bátran kérdeznek, ha pszichológus, fejlesztőpedagógus a vendégünk. A szerdánkénti kézműves szakkörünk is igen népszerű, a rendszeres qiulling mellett más-más technikát is felkínálunk az érdeklődőknek, így volt már óriásvirág-készítés, papírfonás, horgolás is – meséli Fáczánné Czéh Kinga, aki mindehhez hozzáteszi, hogy az idősekre is gondolnak és számukra filmvetítéssel kedveskednek.

– A népdalkörünk és a Szent Mihály Kórus tagjai is itt tartják a heti próbáikat és épp a napokban találkoztak az Örömkör tagjai is, akik nem képzett énekesek, de szeretnek dalolni és az örömcsevegés is kedvelt program nálunk. Havonta jönnek össze a gasztroklub tagjai is, ahol mindig egy helyi lakos mutatja be a főzőtudományát. Néptáncoktatás is elindult már az óvodásoknak, ami az intézményük tornatermében zajlik, de a könyvtár szervezésében, s már három balettos csoportunk van, akiket szívesen hívnak települési rendezvényekre is – büszkélkedik a szervező.