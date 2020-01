Korai lenne még korcsolyázni a Tisza-tavon

Megjelentek a korcsolyázni vágyók a Tisza-tavon, ám sportolásra korántsem alkalmas a jég. A szakember szerint megtévesztő lehet, hogy páran a jégen horgásznak. Senkinek nem ajánlja, de kifejezetten a helyismerettel nem rendelkezőket inti óva a próbálkozásoktól.

Ahogy tartósan nulla fok alá süllyed a hőmérő higanyszála a téli sportok szerelmeseinek örömére, megkezdődik természetes vizeinken a jégképződés. A fagyásnak indult Tisza-tavon máris megjelent a partközelben néhány vakmerő próbálkozó, ám annak az ideje, hogy bárki biztonsággal korcsolyázhasson rajta, még nem a napokban várható.

– Ilyen időben folyamatosan hízik a jég, de még senkinek nem javasoljuk, hogy rámenjen. Pár lékhorgász már megjelenik a tó vízfelületén, ám ez nem jelenti azt, hogy esetleges beszakadás veszélye nélkül lehet sportolni is rajta. Amint ez lehetséges, az illetékes önkormányzatok és szervezetek gondoskodnak az erre hivatalosan kijelölt helyszínekről. Amíg ez nem történik meg, addig tartózkodjon mindenki a próbálkozásoktól – magyarázta Fejes Lőrinc, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kiskörei szakaszmérnöke, majd hozzátette, a helyi horgászok jelenléte megtévesztő lehet, ám ők talán azért mozoghatnak a tó és folyói területén balesetmentesen, mert jól ismerik azt. Helyismeretük révén pontosan tudják, hogy ott ahol éppen állnak, milyen mély vizet rejt a jég. Ha be is szakad, maximum derékig merülnek, de sajnos ellenpélda is akadt már bőven.

– Attól még, hogy egy környékbelit látunk a tavon, akár tőle pár tíz méterre is lehet veszélyes a jég és roppant mély a víz. Főleg helyismerettel nem rendelkezők ne próbáljanak korcsolyázni, és semmiképp ne engedjenek rá gyermekeket – hangsúlyozta a szakember.

Arra is kitért, hogy évente találkozunk olyan sajnálatos esetekkel, amikor megroppan a jég a túl korán rámerészkedők alatt. Jelenleg még nem borítja összefüggően a tó felszínét, a kisebb állórészek a tavon már befagytak, de a nyílt vízfelületek jelentős része jégmentes. Fontos tisztában lenni azzal, hogy a víztérben élő folyók és áramlások vannak. Sok más kisebb állóvízzel ellentétben, amelyek egységesen, parttól partig befagynak, itt a tó belső folyóinak vízmozgása révén a jég szakaszosan képződik. A vízen vagy a közelében élő madárfajok vízfelszíni mozgása szintén nehezíti a befagyott vízréteg vastag és egybefüggő kialakulását.

Az állatvilág és változatos terep révén kedvelt túrakorcsolya helyszín a tó környezete. Amennyiben marad a jégképződésnek kedvező időjárás, a következő hétvégéken már egy Tisza-tavi jégtúra is lehetséges lehet.

– A jégtúrák szervezői az események előtt bejárásokat tartanak, meggyőződnek róla, hogy az útvonal biztonságos-e, terhelhető-e. Önállóan senki ne induljon túrázni a befagyott tavon, mert ennek is baleset lehet a vége! – figyelmeztetett Fejes Lőrinc.