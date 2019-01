Korcsolyaszezon: megyénkben is szívesen mennek jégre a családok, fiatalok

A megyében található jégpályák gazdagítják a ­városok sportkínálatát, s hozzájárulnak a gyerekek mindennapi testnevelésóráihoz is. Az egri, hatvani s gyöngyösi pályák idén is ­nagyon népszerűek.

Tavalyhoz képest megduplázódott a látogatottság az egri jégpályán, ahol a tanulók maximálisan kihasználják a sportlehetőséget. A hatvani létesítményt évről évre fejlesztik, a mostani szezonra száz négyzetméterrel növelték a jég felületét. A napokban az idény tízezredik korizóját, ­Sápi Marcell óvodást köszön­tötték.

A gyöngyösi korcsolyapályán az idei szezonban 2018. december 31-ig közel 5200-an voltak, s eddig hatan tartották ott a születésnapjukat. Továbbá Füzesabonyban eddig több mint 1500-an vették igénybe a jégfelületet. A legnépszerűbbek a pályákon rendezett jégdiszkók.

Legutóbb az Érsekkertben felállított műjégpálya mintegy húszezer látogatót fogadott, s cél, hogy idén is ilyen népszerű legyen. Előreláthatólag február végéig várják a korizni vágyókat – mondta Kovács Géza, az ­Egri Városi Sportiskola igazgatója a novemberi sajtótájékoztatón. Csőke Csaba, az üzemeltető Négy Évszak Sportiskola Kft. képviselője rámutatott, rendkívül kedvelt az érsekkerti pálya.

– Tavalyhoz képest megduplázódott a látogatottság. A tanulók maximálisan kihasználják ezt a sportlehetőséget, naponta minimum 10–15 osztály korcsolyázik a pályán – fogalmazott. Hozzátette, felkapott a korcsolyaoktatás, a jégkorong, továbbá az egri létesítmény január 19-én csatlakozik a jégpályák éjszakájához is.

A gyöngyösi Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrandon működő városi jégpálya az idei télen is kedvelt – jelentette ki korábban Bikádi Zsanett, a strandot üzemeltető Sportfólió Kft. kommunikációs menedzsere. Délelőttönként az iskolások sportolhatnak, de szeretik a fiatalok a jégdiszkókat is. Bikádi Zsanett a Heol kérdésére elmondta, az idei szezonban 2018. december 31-ig közel 5200-an voltak, továbbá eddig hatan tartották a jégpályán születésnapjukat.

– Általában a ­szombati jégdiszkók alatt vannak még rengetegen – fogalmazott. Hozzátette, lassan elindul a koriolimpia, amelyet iskolák között rendeznek meg. A tervek szerint február 28-ig vehető igénybe a pálya.

Hatvanban továbbra is töretlen­ népszerűségnek örvend a Kossuth téren, a városházával szemben felállított jégpálya. A létesítményt évről évre fejlesztik, a mostani szezonra száz négyzetméterrel növelték a jég felületét. A pályát pontos menetrend szerint vehetik igénybe a diákok, a sportolók, valamint a városban élők, s a környékbeliek. A napokban az idény tíz­ezredik korcsolyázóját, ­Sápi Marcell óvodást köszöntötte Szinyei András alpolgármester.

– Jól emlékszem arra, hogy nem is túl régen akár a fővárosig is el kellett utazniuk a családoknak azért, hogy korcsolyázhassanak a gyerekek, ám ez most már városunkban is elérhető – mondta Szinyei András. A jégpálya február 22-éig várja a látogatókat.

A Füzesabonyi Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, Simon Edit elmondta, a helyi önkormányzat célja volt, hogy a füzesabonyi gyerekek a tornaóra keretében ingyen korcsolyázhassanak a városban. Kiemelte, a nyitás óta eddig több mint 1500-an vették igénybe a pályát.

– Idén még inkább azt tapasztaljuk, hogy csoportosan hozzák a gyerekeket a térségből, családok is jönnek korcsolyázni a környező településekről. Az idei évben az óvodásokat is elkezdték a jéghez szoktatni. Ez egyben egy közösségteremtő program is, hiszen a térségben pályázati lehetőség által az ovisoknak és iskolásoknak lehetőségük van a szülőkkel együtt használni a füzesabonyi pályát – jelentette ki. Hozzátette, jégkorcsolya-oktatást s jégdiszkót is szerveznek, valamint jégkorongosok is használják a jégfelületet. Február 2-ig várják a siklani vágyókat, ekkor tartják a jégpályazárót, amely egyben a városi disznótor is.