Kórházi pakk – az Operatív Törzs elmondta, mit vihet be a beteg magával

Az Operatív Törzs szerdai sajtótájékoztatóján, a Heves Megyei Hírlap kérdésére az kórházakba bevihető személyes tárgyakról is szó esett.

Az Operatív Törzs szerdai sajtótájékoztatóján válaszoltak a Heves Megyei Hírlap és a Heol.hu azon kérdésére, hogy koronavírus fertőzés esetén, ha valakit kórházba szállítanak, mik azok a személyes tárgyak, eszközök, amiket a beteg magával vihet, van-e valami korlátozás e tekintetben?

Müller Cecília országos tisztifőorvos úgy nyilatkozott: különösebb korlátozás nincs. A beteg beviheti magával mindazokat a használati tárgyakat, amelyeket a kórházba vonulásakor egyébként is vinne: evőeszközöket, személyes használati tárgyakat, s akár még olyan informatikai eszközt is, amivel tarthatja a kapcsolatot a külvilággal, s akár még a munkáját is végezheti.

– Bár nyilvánvalóan aki kórházban kerül, az nem dolgozni fog – tette hozzá Müller Cecília. – A jelenlegi eljárásunk szerint ugyanis, és ez jó ideje már érvényben is van, csak az kerül kórházba, aki olyan súlyosabb, komolyabb tünetekkel rendelkezik, hogy nem tud már az otthonában maradni. Különös korlátozás tehát nincs, de kérem, felesleges tárgyakat ne vigyenek be.