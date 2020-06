Korlátozásokkal, de újra várják a fürdőzőket a hatvani strandon

A hét végén kinyit a Teleki úti strandfürdő. Tavalyi árakon, a korábbiakhoz képest szigorúbb feltételek mellett, ám biztonságosan lubickolhatnak a betérők.

A térség nem bővelkedik fürdőhelyekben. Míg bő két évtizeddel ezelőtt a Mátravidéki Erőműnél, még korábban pedig Petőfibányán is vízbe csobbanhattak a hűsölni vágyók, addig mára a környéken csupán a hatvani strand, valamint néhány nem legális lehetőség – például az apci Széleskő jéghideg vize – várja a szabadtéri fürdőzés szerelmeseit. Aki pedig válogatni szeretne, annak több tíz kilométert kell a Jászságba utaznia, hogy szélesebb kínálat álljon rendelkezésére.

Jó hír a nyár szerelmeseinek, hogy idén nyáron sem kell lemondaniuk a hűsölésről és a fürdőzésről annak, aki a hatvani termálvizes strandon szeretne pihenni, ugyanis június 13-án ütemtervszerűen kinyit az intézmény. Igaz, korlátozásokkal, de szombattól már várják a látogatókat, mégpedig a tavalyi árakon. Az egész napos felnőttbelépőjegy 1800 forintba kerül, a nyugdíjasoknak és a diákoknak pedig 1250-et kell fizetniük. Reggel 6 órától az úszókat, 9-től pedig a strandolni vágyókat fogadják. Szegedi Zoltán, a Hatvani Szolgáltató Kft. uszoda-strand ágazatvezetője azt mondta, hogy a járvány miatt számos változás várható, de a kikapcsolódás a speciális körülmények között is biztosított lesz. A hatvaniak, ha lakcímkártyával igazolják jogosultságukat, féláron vehetik igénybe a szolgáltatást.

– A látogatókat korlátozott létszámban tudjuk beengedni, a pontos adatok ezzel kapcsolatban még nem véglegesek – nyilatkozta. – Az azonban bizonyos, hogy a medencékben minden főre két négyzetmétert kell számolnunk, ami azt jelenti, hogy a vízben kétméteres távolságot kell tartaniuk egymástól azoknak, akik nem egy családba vagy közösségbe tartoznak. A víz minőségét óránként ellenőrizzük. További szigorítás, hogy a kismedencéknél az élményelemeket nem lehet majd használni. A maszk használata ajánlott, de nem kötelező.

A higiéniára és a biztonságos távolságtartásra a létesítmény teljes területén fokozottan figyelnek majd. Hazánkban a strandok eddig is a legszigorúbb higiéniai előírások mellett működhettek, a medencék vizeit rendszeresen oly mértékben fertőtlenítik, amelyben az esetleges koronavírus is elpusztul. Emellett félóránként fertőtlenítik a strand területén lévő összes bútort és korlátot, a mosdókat, a padokat és az asztalokat. A bejáratnál, az öltözőknél és a mosdóknál is rendelkezésre állnak majd az alkoholos fertőtlenítők, de a védőtávolság betartására figyelmeztető táblákat is mindenhová kihelyezik.

Az intézmény területén az elmúlt hetekben a karbantartást, a parkosítást és a virágosítást elvégezték, az ott dolgozók jelenleg már a medencék vizeit töltik, készülnek a közelgő nyitásra. A szakemberek szerint a fokozott higiéniai előírások mellett a fürdőzés idén is biztonsággal megoldható.