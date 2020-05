Koronavírus: a bajban még inkább összefogtak a makláriak

Csaknem háromezres maszkgarnitúra készült a maklári önkéntesek keze alatt.

– Már a veszélyhelyzet kihirdetését követő napokban megmutatkozott annak az erős civil összefogásnak az ereje, amelynek erejét már számos alkalommal megtapasztalhattuk Makláron – foglalta össze a polgármester.

Hanuszik Csaba kezdeményezésére március második felében egy harmincegy ügyes kezű asszony jelentkezett, s néhány nap alatt kétezernyolcszáz szűrőbetétes maszkot varrtak, amit aztán helyi önkéntesek el is juttattak a lakosok postaládáiba. A polgármester elmondta, szerencsés embernek tartja magát, hogy egy ilyen faluközösséget tudhat maga mögött. Nem volt számára ez meglepetés, hiszen a településen erős a civil összefogás, amely a március közepe óta érvényben lévő veszélyhelyzetben sokat segített.

Azóta már dupláztak, még egy, csaknem háromezres maszkgarnitúra készült az önkéntesek keze alatt. Ezeket akkor terveznek kivinni a lakosságnak, ha a településen megjelenik a Covid–19 vírus.

– Három forró telefonvonalat is üzemeltetünk, amelyen keresztül a rászorulók jelezhetik, ha segítségre van szükségük. Így a helyi pékségben cseng az egyik, ahonnan kenyérfélét, tejet rendelhetnek házhoz reggelente a veszélyeztetett életkorúak. Ez jól működik. A másik vonalon az önkormányzatnál jelezhetik rászorultak, ha bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban kérnek segítséget. A harmadik számot pedig az esetlegesen karanténban lévők számára tartjuk fenn, kiknek ellátása is önkormányzati feladat. Négyen voltak kéthetes megfigyelés alatt az elmúlt időszakban, mert külföldről tértek haza, ám szerencsére egyiküknél sem merült fel a koronavírus-fertőzés jelenléte – tette hozzá Hanuszik Csaba.

Szavai szerint fegyelmezettek a makláriak, betartják az április végén hozott helyi rendeletet is. E szerint a településen kötelező zárt térben, a boltokban, gyógyszertárban, benzinkútnál, az igazgatási központban a maszkviselés mind az eladóknak, mind a vevőknek, ügyfeleknek, ügyintézőknek. Mindezek mellett Makláron is tilos a közterületi alkoholfogyasztás, ezzel is a csoportosulásoknak, a fertőzés terjedésének szeretnék elejét venni. A helyiek a tapasztalatok szerint felismerték az intézkedések fontosságát, és betartják azt a faluvezető tájékoztatása szerint.

Annak érdekében, hogy a lazított kijárási korlátozásoknak megfelelően tudják segíteni a helybelieket, ózonos fertőtlenítést végeztek az óvodában az elmúlt hétvégén, hogy az intézmény ismét alkalmassá váljon a gyermekek kiscsoportos fogadására. Felmérték az igényeket, és úgy látszik, lesz olyan kisgyermek, akiknek a felügyeletét az intézményben tudja biztosítani az önkormányzat.

– Nagy dilemma, hogy megnyissuk-e az iskola mellett lévő sportközpontot, hiszen a szabadidős testmozgás fontos az egészség megőrzése érdekében – mutatott rá a polgármester. – Óvatosak vagyunk, szeretnénk biztonságban tudni a helyben élőket, ezért még várunk a döntéssel. Igyekszünk a legjobb döntést meghozni közösen, a faluban élők érdekeit, véleményét figyelembe véve.