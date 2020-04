Koronavírus: a krónikus betegeknek jobban kell vigyázniuk

Az idősebb korosztály mellet a különféle krónikus betegségben szenvedőkre is veszélyesebb az új korovanírus. Amellett, hogy számukra kockázatot jelent a járvány, számos más téren is befolyásolja életüket a kialakult helyzet.

A tartós betegségben szenvedő embereknek folyamatos orvosi kontrollra van szükségük, ahhoz, hogy egészségi állapotuk megfelelő legyen. A veszélyhelyzet miatt azonban számos változással találhatják magukat szemben a betegek.

A kormány intézkedései alapján a szakrendelőkben a kontroll vizsgálatokat nem végzik el, a korábban kiadott előjegyzési időpontokban sem. Csak akkor fogadják a beteget, ha sürgős, maradandó egészségkárosodás elhárítását irányuló vizsgálatokra van szükség.

– Kicsit aggódtam, hogy mi lesz ebben a helyzetben velem. Már hónapok óta várok arra, hogy elkezdjék a biológiai terápiát. Az orvosom azonban megnyugtatott, hogy a járvány ellenére elkezdjük az injekciók beadását. Felmerült több csoportban is, hogy az immunrendszer csökkentő gyógyszerek szedésével mi legyen. De több orvos is felhívta a figyelmet, és az én doktorom is hangsúlyozta, hogy nem szabad változtatni a terápián, mert nagyobb gondot okoznánk magunknak, ha leállnánk a megszokott tablettákkal, amiknek kiürülése a szervezetből hosszas folyamat – számolt be a tapasztalatairól a 15 éve Crohn-betegséggel élő fiatal.

A Magyar Kardiológusok Társasága azt kéri a krónikus szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőktől, hogy a koronavírus-járvány miatt a rutin kontrollvizsgálatok, receptírás miatt ne keressék fel a kórházat, rendelőintézetet.

A társaság közleményében azt írta, az eddigi adatok alapján egyértelmű, hogy a vírusfertőzés elsősorban az idős és az idült megbetegedésben szenvedők esetében okoz súlyos, akár végzetes kimenetelű szövődményeket. Közéjük tartoznak a magas vérnyomásban, cukorbetegségben és különböző szívbetegségben szenvedők. Tudatták azt is, hogy a sürgős esetek ellátásában ugyanakkor nincs változás, tehát heveny rosszullét, például nem szűnő mellkasi fájdalom, nehézlégzés, tudatzavar, eszméletvesztés, vérnyomáskiugrás esetén a betegek haladéktalanul hívják az Országos Mentőszolgálatot.

A legtöbb krónikus beteg gyógyszeres kezelésre is szorul és számos olyan hatóanyagú pirula is van, melyet csak szakorvosi javaslatra írhat fel háziorvos. Ha valakinek most járna le ez a javaslat, akkor sem kell a szakrendelőbe menni, hiszen automatikusan meghosszabbodtak ezek. Ugyanez érvényes a közgyógy ellátásra is. A recepteket pedig már a legtöbb helyen elektronikus úton is felírják.

Az autizmusban érintett gyermekeink és társaink számára különösen ijesztő a hirtelen megváltozott élethelyzet.

Az autista személyek teljesen, vagy különböző mértékben, de képesek megérteni a megváltozott élethelyzeteket és tudnak aktívan együttműködni a betegség megelőzésében és kezelésében. Íz Autisták Országos Szövetsége, az ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportjának szakértői és hallgatói, az Autizmus Alapítvány szakértői, a Bethesda Gyermekkórház szakápolói és további autizmusban jártas szakértői létrehozták az aosz.hu/koronavírus weboldalt, ahol elérhetőek tájékoztató és szakmai, módszertani támogatást nyújtó tartalmak.

A magas vércukorszint veszélyforrás lehet

A cukorbetegeknél, különösen a magasabb átlag-vércukorszinttel rendelkezőknél nagyobb a esélye a vírusfertőzésnek, ezért a koronavírus járvány miatt a cukorbetegeknek még nagyobb figyelmet kell fordítani a megelőzésre – hangsúlyozta Jakabné Jakab Katalin, a Cukorbetegek Egri Egyesületének elnöke. Elmondta azt is, hogy az egri kórház Diabetológiai Szakrendelőjének tájékoztatása szerint az inzulin és antidiabetikum utánpótlás folyamatos, de kérik, hogy a gyógyszerfelírás és kiváltás ne az utolsó pillanatban történjen. Szükségtelen több hónapra való raktárak létrehozása – akár veszélyes lehet, hiszen gondolni kell a többi betegtárs folyamatos ellátására is. További információkat az egyesülettől az [email protected] e-mail címen kaphatnak az egri cukorbetegek.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock