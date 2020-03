Koronavírus: a nyugodt légkör fenntartására törekednek a Heves megyei idősotthonokban

Veszélyhelyzet elrendeléséről döntött a kormány, a koronavírus terjedésének megelőzésére. Emiatt látogatási tilalmat vezettek be az idősek otthonaiban és az Országos Vérellátó Szolgálat is megelőző intézkedéseket léptet életbe.

10:00

A Gyöngyösi Állatkert továbbra is a megszokott nyitvatartás szerint vár mindenkit. Az állatkert közösségi oldalán írja: mosdóik kézfertőtlenítő szappannal és papírtörlővel vannak ellátva, s kikerültek plusz felületfertőtlenítők is, amiket naponta többször használnak az alkalmazottak is a látogatók biztonsága érdekében.

9:00

A véradók és a vért kapó betegek egészségének védelme érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) is megelőző intézkedéseket léptet életbe, s kérik az adakozók együttműködését. Az új koronavírus kiemelt kockázata miatt minden egyéb más kiszűrés mellett harminc napra kizárják azokat a véradókat, akik február 5. után külföldön jártak, ez a terület elhagyásának időpontjától kezdődik.

– Azok a véradók, akik az elmúlt harminc napban külföldön jártak, nem léphetnek be a véradás területére sem, ha ezt követően egy hónapon belül nem jelentkeznek fertőzésre utaló panaszok, ismét várjuk sok szeretettel az érintett önkénteseket véradásra. Az egészségügyi intézmények vérkészítményekkel való ellátása folyamatos feladatunk, vérkészítmények nélkül sok esetben a gyógyítás kivitelezhetetlen, ezért kérünk mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és a fenti korlátozással nem érintett, hogy a következő időszakban vegyen részt eseményeinken – adta hírül az OVSZ.

– A véradásokat természetesen a megyében is megtartjuk, a héten még Gyöngyösön és Füzesabonyban is van lehetőség az adakozni vágyóknak – mondta lapunk kérdésére Szepesi Ágnes, Heves megyei véradásszervező, s hozzátette: kérik, mindenki tartsa be a kért intézkedéseket.

8:00

Látogatási tilalmat rendelt el az országos tiszti főorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében az új koronavírus miatt. Megkérdeztünk néhány érintett otthont, hogy viselik a döntést a lakók és a hozzátartozók. A tilalom március 8-tól visszavonásig érvényes. Müller Cecília tiszti főorvos hozzáfűzte, a látogatási tilalom nem érinti a különösen méltányolandó eseteket, például a végstádiumban lévő betegektől való elbúcsúzást. Ilyenkor a szolgáltató köteles megfelelő védőöltözetet biztosítani a látogatóknak.

Egy általunk megkérdezett középkorú hölgy – aki neve mellőzését kérte – lapunknak elmondta, fél éve kaptak lehetőséget, hogy édesanyjáról bentlakásos idősotthonban gondoskodjanak. Mivel megszólalónk maga is aktív munkavállaló, ezért általában szerdán és csütörtökön délutánonként, illetve hétvégén látogatta hozzátartozóját.

– Tegnapelőtt reggel telefonáltam az otthonba, ahol az intézmény vezetője arról tájékoztatott, hogy mostantól bizonytalan ideig zárlatot rendeltek el, azaz a gondozottak nem látogathatók. A kapcsolattartás lehetőségeiről egy-két napon belül konkrét tájékoztatást kapunk. Jómagam tudomásul vettem ezt a döntést, és természetesen betartom. Ilyen bizonytalan körülmények között azt gondolom, mindenkinek higgadtságra, nyugalomra van szüksége – tette hozzá.

A noszvaji Kincses Sziget Szépkorúak Otthonának vezetője, Kocsisné Csór Katalin érdeklődésünkre elmondta, a hozzátartozók tiszteletben tartják a döntést, s az otthonban élőkkel telefonon tartják a kapcsolatot. A megelőzésről is szólt.

– Felhívjuk a figyelmet a gyakori kézmosásra, mindenhová fertőtlenítő hatású szappant helyeztünk el. A nővérpultoknál, a bejáratoknál ugyanezt alkalmaztuk, s a takarítók fokozottabban tisztítják a felületeket – részletezte.

Kiemelte, a hozzátartozók a portán leadhatják a csomagjaikat az időseknek, az otthon munkatársai pedig eljuttatják az érintettekhez. Mint mondta, két mentálhigiénés kollégájuk kiemelten foglalkozik a bentiekkel, próbálják fenntartani a nyugodt légkört. Az abasári idősotthon vezetője, Szabó Péter is hasonlóan nyilatkozott lapunknak.

– Természetesen ez mindenki számára új helyzet, de az eddigi tapasztalataink azt mutatják, higgadtan fogadták ezt. Elsősorban az itt lakók védelme a legfontosabb, s ezzel maguk is tisztában vannak – hangsúlyozta. Kiemelte, a végstádiumú betegekhez megfelelő óvintézkedések betartása mellett bejuthatnak a rokonok.

Előzmények – Csütörtök

Gyöngyös város vezetése minden szükséges intézkedést megtesz a koronavírus járvány megelőzése és visszaszorítása érdekében.

A Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrand esetében már bevezetésre került néhány korlátozás. A KLIK által szervezett

úszásoktatás bizonytalan ideig szünetel, akárcsak az önkormányzat által finanszírozott óvodások vízhez szoktatása. Ugyanakkor az uszoda további korlátozás elrendeléséig üzemel, annyi szigorítással, hogy az egyszerre bent tartózkodók száma nem haladhatja meg a kormányhatározatban foglalt 100 főt.

Csak a Munkácsy-kiállítás nyílik meg, szigorú biztonsági intézkedések mellett

Az operatív törzs felhívásának megfelelően a március 15-i megemlékezés elmarad Hatvanban. A márciusi és áprilisi rendezvényeket szintén nem tartják meg a városban. Nem lesznek programok a kulturális intézményekben sem, így elmarad többek között a Hatvani Csata, a Futófesztivál és az Egészségnap is. Kizárólag a Munkácsy-kiállítás nyílik meg szigorú biztonsági intézkedések mellett. Így egyszerre csak tizenöten lehetnek a kiállítótérben és maximum húsz dolgozó tartózkodik majd az épületben, a recepción is legfeljebb tizenöten várakozhatnak tárlatvezetésre. Ez a szám jóval az operatív törzs által előírt alatt marad és a bent lévők jórésze nem is egy helyiségben lesz. A belépéskor pedig kötelezővé teszik a kézfertőtlenítő használatát.

Az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola közösség oldalán arról számol be, hogy március 12-től az összes előre meghirdetett programjukat – koncert, kurzus, tanszaki hangverseny – elhalasztják.

Csakúgy mint az egri Gárdonyi Géza Színház, akik arról tájékoztatnak a Facebook-on: „A Kormány által elrendelt veszélyhelyzetet figyelembe véve, szem előtt tartva a lakosság érdekeit és a közegészségügyi szempontokat, sajnálattal értesítjük kedves közönségünket, hogy egyelőre mind a nagyszínpadi, mind a stúdióba meghirdetett előadásaink elmaradnak.”

Az Egri Törvényszék arról számol be, az ügyfélsegítő napok megtartása minden járásbíróságon (Eger, Füzesabony, Heves, Gyöngyös, Hatvan) idén április 30-ig kizárólag az előzetesen regisztrált ügyfelek részére elérhető. Ennek oka, hogy a tumultus elkerülése és a megfelelő légtér biztosítása az ügyfelek részére csak így lehetséges.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár alapszolgáltatásai a központi könyvtárban és a fiókkönyvtárakban a következő intézkedésig változatlanul működnek: a helyben használat, a kölcsönzés, könyvtárközi szolgáltatás, könyvtárbusz, KSZR kiszállítások. Tőzsér Istvánné kiemelte, a munka az intézményben folyamatos, a Forrás Gyermek és Ifjúsági Szabadidőközpont zárva tartása alatt a gyermekkönyvtár szolgáltatásai azonban nem elérhetőek.

Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója a Heol érdeklődésére úgy nyilatkozott, az Egri Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézményeknek kiküldtek egy, a kialakult koronavírus helyzettel összefüggő, megelőző intézkedésekkel kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztató levet.

Ebben kérik, hogy minden iskolai programot, ünnepséget, tábort, erdei iskolát, külföldi utazást – beleértve ebbe a Határtalanul! programot, az ERASMUS és ERASMUS+ programot, a külföldi nyelvtanfolyamot, valamint a testvériskolai látogatásokat is –, mondjanak le a tanulók, a pedagógusok és családjaik biztonsága érdekében.

Az Egri Tankerületi Központ igazgatója arra is felhívja a szülők és pedagógusok figyelmét, hogy akik bármilyen módon kapcsolatba kerülhettek fertőzött személlyel itthon vagy külföldi tartózkodásuk során, ne menjenek be az iskolába, maradjanak otthon és haladéktalanul hívják fel telefonon a háziorvosukat, és kövessék az ő utasításait, ezen kívül más teendőjük nincsen.

Előzmények – Szerda

A kollégiumokat is el kell hagyniuk a hallgatóknak

A kormány döntése értelmében bezárják az egyetemeket, csütörtöktől, legkésőbb hétfőtől. Valkóné Révai Renáta, az Eszterházy Károly Egyetem sajtóreferense arról tájékoztatta lapunkat, mától távoktatásban folyik a munka az intézményben. Hozzátette, a március 14-ére tervezett X. Egri Csillag Fellövés elmarad. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona ­rektori jogkörben eljáró rektorhelyettes március 12-re és 14-re tanítási szünetet rendelt el. Március 16-tól 21-ig tavaszi szünet lesz, március 23-tól további intézkedésig az egyetemen a munka távoktatás formájában zajlik.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a koronavírus miatt beállt helyzetre való tekintettel bezár a közönség előtt egyebek mellett az Egri Kulturális és Művészeti Központ, az Agria Mozi, a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház. Az egri strand és a Bitskey Aladár Uszoda szintén zárva tart, kivéve, ha az érintett nagy csapatok zárt kapus meccseket tartanak, közönség viszont így sem mehet be. Ez a Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnokra is vonatkozik.

Elmarad a Tavaszi Fesztivál minden rendezvénye, az Egri Csillag fellövés, a Hungarikum Piknik, és az Eger Rallye is. A szociális szolgáltató központ több idősek nappali foglalkoztatót tart fenn, nem szeretnék, ha ezek a következő időszakban működnének. Az Idősek Berva-völgyi Otthonában látogatási tilalmat rendeltek el, a hét végére tervezett március 15-i rendezvényeket pedig nem tartják meg.