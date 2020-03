Koronavírus: a templomok nyitva, a temetési szertartásokat rövid formában tartják – friss hírek

Az új koronavírus terjedésesének megelőzése érdekében újabb és újabb döntéseket, intézkedéseket hoznak Heves megyében is. Cikkünk folyamatosan frissül!

Folyamatosan frissülő cikkünkben számolunk be arról, hogy az új koronavírus elleni védekezés kapcsán a magyar kormány által elrendelt veszélyhelyzet milyen hatással van Heves megyére. Ossza meg velünk, milyen az otthoni, digitális tanulás a gyermekével, vagy hogy az óvodással hogyan töltik a napjukat! Írja meg tapasztalatait a [email protected] mailcímre!

8:00 A templomok nyitva, a temetési szertartásokat rövid formában tartják

Az Egri Főegyházmegye azonnali hatállyal intézkedett a koronavírus-járvány miatt kialakult vészhelyzetre tekintettel – adták hírül közleményben. A szabályozás a szentmiséken túl vonatkozik minden templomi közösségi imádságra, szertartásra, keresztúti, rózsafüzér és egyéb ájtatosságra, bibliaórára is. A temetési szertartások a ravatalozó használatának kizárásával, egyszerű és rövid formában a sírnál történnek.

A templomok, mint a lelki feltöltődés helyei, különösen fontosak, ezért nem zárnak be. Mégis a nyilvános liturgia március 22-től, azaz Nagyböjt 4. vasárnapjától szünetel. A paptestvéreket kérik, tartsanak szentmiséket. A híveket arra bátorítják, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. A kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmus és az Egyházi Törvénykönyv előírásai, melyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal. Lehetővé teszik az általános feloldozás megadását.

A plébániai és a szerzetesközösségeket kérik, a járványügyi előírások megtartásával szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

