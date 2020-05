Szűkebb hazánkban is folyamatosan hozzák az intézkedéseket a koronavírus elleni védekezés jegyében. Minden lényeges szerdai infó egy helyen. Cikkünk folyamatosan frissül!

Frissülő cikkünkben folyamatosan számolunk be arról, hogy az új koronavírus elleni védekezés kapcsán a veszélyhelyzet milyen hatással van Heves megyére. Minden szerdai infó, bejelentés egy helyen!

18.40 Gyöngyösön ma kezdték meg az országosan meghirdetett koronavírus-szűrést.

A városból a KSH által kiválasztott 65 lakó vesz részt. A szűrővizsgálatokat Gyöngyösön a Debreceni Orvostudományi Egyetem munkatársai végzik el. A teszteléseknek a Kolping Ház ad otthont.

Gyöngyösön május 6-án és 13-án 8–14 között tesztelik a kiválasztott pácienseket.

Ma kezdődött Gyöngyösön az országos programként meghirdetett koronavírus-szűrés.

17.40 Egerben nyitnak a szabadtéri sportlétesítmények

Újra használatba lehet venni a városi tulajdonban lévő és az önkormányzat által működtetett szabadtéri sportlétesítményeket. A részletekről az üzemeltető tájékoztatta a heol.hu-t.

15.50 A kormányablakokban továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehet ügyeket intézni

15.00 Egerben újranyitják a játszótereket

Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere Facebook-oldalán is megosztotta a jó hírt. A napokban folyó fertőtlenítés miatt azonban a városvezető azt kéri, csak péntektől kezdjék el használni azokat.

A napokban lekerülnek a szalagok, s újra birtokba vehetik a gyermekek a város csaknem 90 játszóterét, amelyeket március…

14.40 A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár még zárva tart

Az enyhítések ellenére még nem nyit ki a gyöngyösi könyvtár. Tájékoztatójuk szerint Facebook-oldalukon és honlapjukon fogják jelezni a nyitás időpontját.

11.04 Folytatódik a közterületek fertőtlenítése

Jövő héttől folytatódik Eger közterületeinek fertőtlenítése, amelyet éjszakánként a Papp Kártevőmentesítő Kft. fog végezni – tájékoztatta portálunkat szerdán Szalay Andrea, Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának sajtóreferense.

Közkése szerint a fertőtlenítés az egészségre teljesen ártalmatlan, baktericid és virucid hatású vegyszerrel történik. A teljes fertőtlenítést önkéntes felajánlásból, térítésmentesen végzik, melyet a lakosság nevében, ezúton is köszönünk. Köszönjük továbbá, az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport csapatának, az elmúlt napokban, hetekben végzett szintén ingyenes fertőtlenítést, melyet a város játszóterein és üzletek bevásárlókocsijain végeztek.

9.39 Kinyit a demjéni fürdő is

Május 7-én, csütörtökön 9 órától ismét várja vendégeit a Demjéni Termáltó Fürdő – jelentették be hivatalos Facebook-oldalukon.

9.30 Élelmiszer- és tisztítócsomagot osztottak Pétervásárán

A Szent Márton Karitászcsoport meghívására Pétervásárára látogatott Soltész Miklós, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, akit Eged István polgármester és Fehér Róbert plébános fogadott a város főterén. Az államtitkár köszönetet mondott a karitatív szervezeteknek. Több családot is meglátogattak, amelyeknek élelmiszer- és tisztítócsomagot osztottak.

9.20 Parádóhután is nyugalmat szeretnének

Az elmúlt hét végeken fokozottan ügyeltek arra Parádon, hogy az idegenforgalmi szempontból rendkívül vonzó települést minél kevesebben látogassák. Az önkormányzat, a helyi polgárőrség és a rendőrség együttműködésével sikerült is betartatni a szabályokat, így viszonylag csendben teltek el a tavaszi ünnepek is. A közeli Parádóhután, ahol zömmel üdülőtulajdonosok élnek, azonban korántsem volt ilyen csendes az elmúlt időszak. Vidám turistacsoportok tünedeztek fel a környéken, a közeli csevice kútnál, illetve a régi haranglábnál több autó is parkolt, a méhészkert felé is sokan kirándultak csoportosan. Ezt többen is szóvá tették a hutai lakosok közül, arra kérve az önkormányzatot, hogy a településrészre is terjessze ki a Parádra vonatkozó szigorított szabályokat.

Mudriczki József polgármester lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a hutaiak kérése jogos, így a helyi határozatot átmenetileg kiterjesztette Parádóhutára is. A szükséges egyeztetések – rendőrség, polgárőrség – lefolytatása után április 30-án megszületett tehát az újabb rendelkezés, amely már tartalmazza a kért korlátozásokat.

Koronavírus-járvány tekintetében egyébként a községben nincs új hír. A korábban karanténban lévők jól vannak. Május 4-től lazító rendelkezések léptek életbe, de ez nem jelenti azt, hogy most már vidéken mindent lehet. A községvezető arra kér mindenkit, továbbra is legyenek körültekintőek.

8.20 Heves megyében nem változott a fertőzöttek száma

Heves megyében a szerda reggeli adatok szerint nem nőtt az igazolt fertőzöttek száma, így április 28-a óta összesen 17 igazolt megbetegedést tartanak nyilván szűkebb hazánkban. A szomszédos megyék közül Nógrádban 25, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 65, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 23 igazolt fertőzöttről számoltak be.

8.00 Elhunyt 10 beteg

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3111 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 10 krónikus beteg. Ezzel 373 főre emelkedett az elhunytak száma, 759-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.