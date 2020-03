Koronavírus: folytatódnak a mindennapos ételosztások Egerben – friss hírek

Az új koronavírus terjedésesének megelőzése érdekében újabb és újabb döntéseket, intézkedéseket hoznak Heves megyében is. Cikkünk folyamatosan frissül!

Folyamatosan frissülő cikkünkben számolunk be arról, hogy az új koronavírus elleni védekezés kapcsán a magyar kormány által elrendelt veszélyhelyzet milyen hatással van Heves megyére. Ossza meg velünk, milyen az otthoni, digitális tanulás a gyermekével, vagy hogy az óvodással hogyan töltik a napjukat! Írja meg tapasztalatait a [email protected] mailcímre!

9:00 Folytatódnak a mindennapos ételosztások Egerben

A Krisna-hívők közösségének Ételt az Életért elnevezésű programja kötelességének tartja, hogy a pandémiás veszélyhelyzet ideje alatt is folytassa mindennapos karitatív akcióit. A rászorulókat tehát ezután is rendszeres ételosztások várják a Tűzoltó téren. A fogásokat fokozott figyelemmel, gyakori fertőtlenítési eljárásokat beiktatva készítik, és az adagok porciózásánál is ügyelnek a higiéniára, hogy elkerüljék a fertőzésveszélyt. Tegnap is kaptak ízletes melegélelmet azok, akik sorban álltak a fél kettőtől kezdődő ételosztáson.

7:00 Tízmillió forinttal ­segíti a Sanatmetal az egri kórházat

Tízmillió forinttal ­segíti az egri Sanatmetal Kft. a koronavírus-járvány elleni védekezést – tájékoztatta lapunkat Farkas Emese marketingigazgató közleményben. A támogatás összegét a cég az egri Markhot Ferenc kórház javára ajánlotta fel, ahol professzionális védőfelszerelést vásárolnak majd az orvosok és ápolók számára az adományból.

– Az elmúlt hetekben országszerte komoly összefogás indult a járvány elleni védekezésben. Válságos időket élünk, mindannyiunk életének védelme most különösen függ a vírussal mindennapos harcot folytató, példás módon helytálló egészségügyi dolgozóktól. Ők több esetben kérnek segítséget, hogy munkájukat megfelelő módon láthassák el.

Vállalatunkat is megkeresték hazánk több pontjáról, különféle kérésekkel, igényekkel. Alapos mérlegelést követően úgy döntöttünk, egri cégként, több száz Heves megyei dolgozó munkáltatójaként az egri kórházat kívánjuk támogatni tízmillió forinttal – fogalmaz a Sanatmetal. Hozzátették, egészségipari gyártóként küldetésüknek tekintik az emberi egészség védelmét, illetve az életminőség javítását.

– Bízunk benne, hogy felajánlásunk másokat is arra ösztönöz, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék a vonzáskörzetükben lévő egészségügyi intézményeket, a koronavírus terjedése elleni védekezést – tájékoztatnak.

