Koronavírus Heves megyében: minden friss információ egy helyen

Szűkebb hazánkban is folyamatosan hozzák az intézkedéseket a koronavírus elleni védekezés jegyében. Minden lényeges vasárnapi infó egy helyen. Cikkünk folyamatosan frissül!

Frissülő cikkünkben folyamatosan számolunk be arról, hogy az új koronavírus elleni védekezés kapcsán a veszélyhelyzet milyen hatással van Heves megyére. Minden szombati infó, bejelentés egy helyen! Ossza meg velünk, hogyan tölti mindennapjait a veszélyhelyzet idején, illetve milyen tapasztalatai vannak az otthoni munkavégzéssel kapcsolatban! Írja meg tapasztalatait a [email protected] mailcímre!

9:15 Rendhagyó módon ünnepli születésnapját Gyöngyös

Ha a koronavírus-járvány nem szól közbe, a város ma ünnepelte volna mezővárosi rangra emelésének 686. évfordulóját. A város közösségi oldalán arról számol be, a kiváltságos címet Gyöngyös Károly Róbert királytól kapta 1334-ben, pünkösd előtt egy héttel.

Mint írják: habár idén a hagyományos városnapi programsorozat elmarad, a jeles évforduló alkalmából az önkormányzat a mai nap folyamán a város több pontján ismét karanténkoncertekkel kedveskedik a gyöngyösieknek. A helyszínek mint korábban, most is titkosak, ám az interneten élőben követhetők.

7:40 Az egri szakember szerint csak összefogással éledhet újra Heves megye turizmusa

Összefogásra, transzparens marketingre, gyorsaságra is szükség van a régió turizmusának megmentéséhez Szádeczky Kornélia, az Eger Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) elnöke szerint. A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara adott ki sajtóközleményt a megye idegenforgalmának újraindulásáról, a szükséges intézkedésekről. Mint írták, a COVID-19 vírus terjedésének csökkenése után május 4-től megnyílt a lehetőség a turisztikai ágazat újraélesztésére. A vendégéjszakákat figyelembe véve a Balaton után az észak-magyarországi régió a vidéki turizmus másik fellegvára.

– Ahhoz, hogy Heves megye, illetve a régió turisztikai vállalkozásainak újraélesztése dinamikus legyen, nagymértékű összefogásra, marketing munkára, gyors, hatékony és biztonságot nyújtó intézkedésekre van szükség minden érintettől – fogalmazott Szádeczky Kornélia.

A TDM-elnök szerint a térség természeti adottságai jó alapot adhatnak e módosult igények kielégítésére, hiszen a Tisza-tó, a gyógy- és termálfürdők, a hegyvidék számos helyszínt nyújt a vendégeknek. A szolgáltatók legnagyobb része elfogadja a SZÉP-kártyát. Ám ahhoz, hogy régió turizmusa újraéledjen, mindehhez gyorsan és jól kell alkalmazkodni.

7:30 Nem nőtt a Heves megyei fertőzöttek száma, továbbra is 13 megbetegedést tartanak nyilván

A kormányzati tájékoztató oldal közlése szerint, újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3741-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. A legfrissebb adatok szerint elhunyt újabb 4 krónikus beteg. Ezzel 486-ra emelkedett az elhunytak száma, 1690-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1565 fő.

Heves megyében a vasárnap reggeli adatok szerint továbbra is 13 az igazolt megbetegedések száma. A szomszédos megyék közül Nógrádban 32, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 61, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 26 igazolt fertőzöttről számoltak be.

Az Operatív Törzs május 14-i sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a térkép, a mindenkori fertőzöttek összes számát mutatja. A változás oka, hogy a vizsgálati minták a Nemzeti Népegészségügyi Központba érkeznek be és a laboratóriumi kérőlap kitöltése alapján kerül feltöltésre az első adat. Ezt követően kezdődik el a járványügyi vizsgálat, amely a pozitivitást kivizsgálja, a beteget magát megvizsgálja, illetve a kontaktjait, a környezetét.

A védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újrainduljon az életet. Továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. Hétfőtől az óvodák is fokozatosan nyitnak, az iskolákban pedig a tanév végéig marad a digitális munkarend. Az iskolák júniusi működését szabályozó kormányrendelet is már ki van hirdetve a Magyar Közlönyben.