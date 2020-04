Szűkebb hazánkban is folyamatosan hozzák az intézkedéseket a koronavírus elleni védekezés jegyében. Minden lényeges hétfői infó egy helyen. Cikkünk folyamatosan frissül!

Frissülő cikkünkben folyamatosan számolunk be arról, hogy az új koronavírus elleni védekezés kapcsán a veszélyhelyzet milyen hatással van Heves megyére. Minden hétfői infó, bejelentés egy helyen! Ossza meg velünk, hogyan tölti mindennapjait a megszigorított kijárási korlátozás idején, illetve milyen tapasztalatai vannak az otthoni munkavégzéssel kapcsolatban! Írja meg tapasztalatait a [email protected] mailcímre!

9:45 Gyöngyösön már két gyógyultat tartanak számon

Gyöngyösön a korábbi három koronavírussal fertőzött személyből már kettőt gyógyultnak nyilvánítottak – olvasható a város hivatalos tájékoztató oldalán.

8:15 Szigorú ellenőrzések a P&G helyi gyárában

A Procter&Gamble két magyarországi gyára, a csömöri és a gyöngyösi továbbra is teljes kapacitással és létszámmal működik, ám számos új intézkedést vezettek be az amúgy is magas higiéniai feltételekkel tevékenykedő egységekben. Azok mindegyike a dolgozók biztonságos munkavégzését támogatja.

A gyöngyösi gyárat zónákra osztották és bennük korlátozták a mozgást, fizikailag is elkülönítették egymástól, hogy ezzel is csökkentsék a kontaktusok lehetőségét.

A legtöbb irodai dolgozó bejár eltérő gyakorisággal, a gyári dolgozók normál munkarendben dolgoznak. A belépéskor testhőmérséklet-ellenőrzést vezettek be.

8:00 Véradásra folyamatosan szükség van

– A koronavírus veszélyhelyzet idején is nagy szüksége van a kórházaknak a vérre. Ezért kérünk minden egészséges véradót hogy jöjjön el véradásra a biztonságos vérkészlet megtartása érdekében. Egyben köszönjük azon véradók önzetlen segítségét akik az elmúlt nehéz napokban eljöttek és több száz ember életét mentették vérükkel – írta portálunknak Szepesi Ágnes, a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetének véradásszervező koordinátora.

Egerben a Polgármesteri Hivatal Üvegtermében az alábbi időpontokban lehet vért adni:

2020. 04.21. kedd 10:00 – 15:00 óráig

2020. 04.30. csütörtök 9:00 – 12:00 óráig

Időpontfoglalás az alábbi telefonszámok egyikén:

06-70-933 8783

06-70-933 8783

7:15 Nem nőtt a fertőzöttek száma Heves megyében

Heves megyében a hétfő reggeli adatok szerint nem nőtt az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma, így továbbra is 13 igazolt megbetegedés van szűkebb hazánkban. A szomszédos megyék közül Nógrádban 22, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 53, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 19 igazolt fertőzöttről számoltak be.