Koronavírus: minden keddi infó egy helyen

Szűkebb hazánkban is folyamatosan hozzák az intézkedéseket a koronavírus elleni védekezés jegyében. Minden lényeges keddi infó egy helyen.

Frissülő cikkünkben folyamatosan számolunk be arról, hogy az új koronavírus elleni védekezés kapcsán a veszélyhelyzet milyen hatással van Heves megyére. Minden keddi infó, bejelentés egy helyen!

9.00 Mezőtárkányban rendkívüli erőfeszítéseket tettek a járvány megfékezésére

Dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnök megbízottal közös sajtótájékoztatón ismertette a helyi védekezés helyzetét Tóthné Szabó Anita, a település polgármestere. A városvezető közlése szerint a veszélyhelyzet elrendelésekor létrehozott egy operatív bizottságot, amely azóta is a döntések előkészítésével segíti őt.

A 65 évnél idősebb ellátottjaik, de az ellátásban nem részesülő nyugdíjasok számára is biztosítják a bevásárlás, az egyéni segítségnyújtás lehetőségét. A szociális étkeztetésben részesülő szépkorúak számára pedig egyszer használatos edényben szállítják ki az ebédet. A gyermekek részére is megoldották a napi háromszori étkezést elvitellel. Népkonyha is működik, és ez jól jött ebben a nehéz időszakban a faluvezető szerint.

A településen heti rendszerességgel végeznek fertőtlenítést a köztereken. A felületfertőtlenítésről az önkormányzat Facebook-oldalán minden héten beszámolnak.

8.05 Ózongázzal fertőtlenítenek Poroszlón

Ózongenerátort vásárolt a település önkormányzata, a készülék az elmúlt héten megérkezett, és már használják is. Az idősek otthonában és az óvodában megtörtént a levegőtisztítás, sterilizálás. Az önkormányzat közintézményeit rendszeresen fertőtlenítik az eszközzel. Az ózonkezelés ma már igen elterjedt, széles körben alkalmazott légtisztító, fertőtlenítő eljárás, ráadásul a folyamat környezetbarát – tudtuk meg a helybeli közösségi oldalról.

7.49 Adomány érkezett Füzesabonyba

Több doboz csokoládé érkezett a városi Vöröskereszthez. Az adományt a megyei szervezet ajánlotta fel. Az ajándékot Füzesabony, valamint Szihalom családi és gyermekjóléti központja munkatársai juttatták el az óvodákba, bölcsődékbe.

7:15 Nem változott a betegek száma Heves megyében, 17 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván

Heves megyében a kedd reggeli adatok szerint nem nőtt a fertőzöttek száma, 17 igazolt megbetegedést tartanak nyilván. A szomszédos megyék közül Nógrádban 25, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 64, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 25 igazolt fertőzöttről számoltak be.

7:00 3556 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 5 idős krónikus beteg

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3556 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 5 idős krónikus beteg. Ezzel 467 főre emelkedett az elhunytak száma, 1412-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1677 fő.

