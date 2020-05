Koronavírus: minden szerdai infó egy helyen

Szűkebb hazánkban is folyamatosan hozzák az intézkedéseket a koronavírus elleni védekezés jegyében. Minden lényeges szerdai infó egy helyen. Cikkünk folyamatosan frissül!

Frissülő cikkünkben folyamatosan számolunk be arról, hogy az új koronavírus elleni védekezés kapcsán a veszélyhelyzet milyen hatással van Heves megyére. Minden szerdai infó, bejelentés egy helyen! Ossza meg velünk, hogyan tölti mindennapjait a veszélyhelyzet idején, illetve milyen tapasztalatai vannak az otthoni munkavégzéssel kapcsolatban! Írja meg tapasztalatait a [email protected] mailcímre!

11.17 A református templomnak adományozott az Egri Székkapitányság

A Heves Megyei Vitézi Rend Egri Székkapitánysága nevében Gál Elemérné székkapitány az Egri Református Templomnak nyújtott át adományt hétfőn.

– A rendszerváltozás után újraalakulhattak a Vitézi Rend eszmeiségét követő szervezetek – mondta. – Ez a keresztény, konzervatív civil szervezet 1993-tól újra működik Heves megyében is. Tagjai legtöbben elődeik, felmenőik tiszteletére kérték a felvételüket: apáink, nagyapáink, hozzátartozóink szolgálták a hazát, ha kellett, harcoltak és vérüket is adták. Ha a sors úgy hozta, újjáépítették azt, amit a háború elpusztított. Korunk vitézei is igyekeznek szolgálni a hazát, nem fegyverrel, vérrel, hanem a társadalom számára hasznos munkákban vesznek részt a járvány idején is.

– Hálásan mondok köszönetet a Hatvanban székelő törzskapitányságunknak és egri rendtársaimnak, akikre mindig számítani lehet – fejtette ki Gál Elemérné. – Nem azért tesszük nyilvánossá munkánkat, hogy kérkedjünk, hanem így találunk új követőket, támogatókat. Folytatjuk a karitatív tevékenységet, adományt gyűjtünk a lakásotthonokban élő gyerekeknek. A tanulást segítő és a szabadidős elfoglaltsághoz szükséges eszközöket szerzünk be. Ebben részt vesz a Láthatatlan Kezek civil mozgalom is.

10.06 Speciális eszközzel segítik a szegregátumban élőket Kompolton

– Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Kompolton, ez volt a neve a programnak, melynek révén egy úgynevezett csillagpont segíti a rászorulókat a járványveszély időszakában is. A családok biztonságos körülmények között vehetik igénybe a szaniterkonténert – mondta a polgármester.

A speciális eszközt az önkormányzat biztosítja, és hétköznaponként reggel nyolc és délután négy óra között használhatják a helyiek kézmosásra, fertőtlenítésre, illetve tisztálkodásra. A konténer jó szolgálatot tesz, mivel a megfelelő higiénia fenntartása elkerülhetetlen most a vírus terjedésének megelőzésére.

9.00 Új szolgáltatással rukkolt elő az egri Bródy Sándor Könyvtár

A május 20-tól elérhető „Bródy Pakk” szolgáltatás lényege, hogy az olvasók a kiválasztott könyvekhez, hangoskönyvekhez, zenei CD-khez a könyvtár zárvatartása alatt is hozzájuthassanak.

A szolgáltatásról a cikkünket <<ITT>> olvashatja.

7:45 A nyilvántartott megbetegedések száma 13-ra változott Heves megyében

Heves megyében a szerda reggeli adatok szerint az eddigi 17-ről 13-ra csökkent a koronavírus-fertőzöttek száma. A szomszédos megyék közül Nógrádban 26, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 64, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 25 igazolt fertőzöttről számoltak be.

A változás a laboratóriumi kérőlapon megadott adatok és a beteg tényleges lakcíme közötti különbözőséggel magyarázható.

7:10 3598 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 3 idős krónikus beteg

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3598 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg. Ezzel 470 főre emelkedett az elhunytak száma, 1454-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1674 fő.