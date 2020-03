Koronavírus: szigorít az egri gyár, de nem áll le a termeléssel, a véradókat továbbra is várják a hivatalban

Az új koronavírus terjedésesének megelőzése érdekében újabb és újabb döntéseket, intézkedéseket hoznak Heves megyében is. Cikkünk folyamatosan frissül!

8:00 Továbbra is szükség van a vérkészítményekre

A vérellátásnak a koronavírus-járvány idején sem szabad leállnia. A Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetének kérésére az egri önkormányzat a polgármesteri hivatal üvegtermében ad lehetőséget a véradásra. A donorokat előzetes időpont-egyeztetés után április 1-jén, 8-án, 15-én és 21-én várják 10 órától délután 3 óráig – mindezt Mirkóczki Ádám egri polgármester jelentette be méh szerdán.

Fontos, a közösségi oldalakon elterjedt információkkal ellentétben a véradásokon nem végeznek koronavírus-szűrést – figyelmeztet az Országos Vérellátó Szolgálat. A közlemény szerint a koronavírus cseppfertőzéssel terjed, a fertőzés tehát vérátömlesztéssel nem adható tovább.

A koronavírus legnagyobb veszélye, hogy a betegség miatt meghiúsul az ellátáshoz szükséges vérmennyiség levétele. A járvány ideje alatt is szükség van a vérkészítményekre, elsődlegesen a sürgősségi ellátás miatt nem szüntethető be ez idő alatt sem, így továbbra is számítanak az egészséges emberek segítségére – hangsúlyozták.

7:45 Gyöngyösi háziorvosok és gyermekorvosok elérhetőségei

A gyöngyösi önkormányzat holnapján egy összeállítást közölt a helyi felnőtt háziorvosi körzetek és gyermekorvosi körzetek orvosai, valamint a rendelők címeivel és telefonszámaival. A lista ITT tekinthető meg.

7:00 Szigorít a gyár, de nem állnak le

A koronavírus-járvány terjedése a gazdasági szereplőket is érinti. Az egri Medimetál Kft. gazdasági vezetője érdeklődésünkre elmondta, a cég a baleseti sebészetben használatos csontsebészeti implantátumokat gyárt, melyekre a hazai és külföldi kórházakban a kialakult járványhelyzettől függetlenül szükség van, ezért a gyártás nem áll le. Gyetvai Enikő úgy fogalmazott, azoknál a munkavállalóknál, ahol a gyermekek felügyelete miatt otthon kell maradni, megszervezték az otthoni munkát. Akik egészségi állapotuk, koruk miatt veszélyeztetettek, azokat a dolgozókat átszervezéssel mentesítik a munkavégzés alól.

– A cégnél mindent megteszünk a fertőzések elkerülése érdekében. Korlátozzuk a csoportos étkezést, dohányzást, felhívtuk a dolgozók figyelmét a precíz, gyakori, fertőtlenítős szappannal történő kézmosásra, a testi kontaktus, azaz a kézfogás mellőzésére, naponta többször fertőtlenítjük a mosdókat, kilincseket, villanykapcsolókat, az étkezőt. Szükség esetén szájmaszkot biztosítunk a dolgozóknak, megszervezzük a tömegközlekedés nélküli bejutást a munkahelyre – húzta alá.

Kiemelte, figyelemmel kísérik az eseményeket és a kormányzati döntésekhez igazodva a belső szabályzatukat magasabb szintre emelve szigorítanak.

