Koronavírus: tíz embert figyelnek meg az egri kórházban – friss hírek

Az új koronavírus terjedésesének megelőzése érdekében újabb és újabb döntéseket és intézkedéseket hoznak Heves megyében is. Cikkünk folyamatosan frissül!

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

Folyamatosan frissülő cikkünkben számolunk be arról, hogy az új koronavírus elleni védekezés kapcsán a magyar kormány által elrendelt veszélyhelyzet milyen hatással van Heves megyére.

15.02 Tíz embert figyelnek meg az egri kórházban

Az Eger Hírek számolt be arról, hogy jelenleg tíz embert tartanak koronavírus-fertőzés gyanúja miatt megfigyelés alatt az egri Markhot Ferenc Kórházban. Mindannyiuktól mintát vettek és elküldték azokat a budapesti vírusszerológiai laboratóriumba. Mint írták, egy ember tesztje már megérkezett, ez negatív lett. A Heol megkereste az intézmény sajtóreferensét, Szegedi Erzsébetet, aki kérdésünkre megerősítette az információkat.

14.22 Bezár a bükkszéki fürdő is

A salvus vízről híres Bükkszék Termál Fürdő is bezárt március 17-től. A vendégeket arra kérik, figyeljék a facebook oldalukat. Ha elmúlik a veszély, újra szeretettel várják a fürdőzőket.

12:00 A Bükki Nemzeti Park környezeti nevelési tevékenysége továbbra sem szünetel

Március 17-től a Felsőtárkányi Bábakalács Erdei Iskola határozatlan ideig nem fogad csoportokat, azonban környezeti nevelési tevékenységük továbbra sem szünetel.

– Az elkövetkező hetekben folyamatosan teszünk közzé természetismereti feladatokat az igazgatóság honlapján, valamint facebook oldalán, ezzel is hozzájárulva az otthoni tanuláshoz. A feladatok témája elsősorban a tavaszi jeles napjainkat – Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja – öleli fel.

11:00 A MÁV átszervezte és korlátozta személyes ügyfélszolgálatát

A járványügyi helyzet miatt, a kormány döntésével és a szakemberek javaslataival teljes összhangban a MÁV átszervezte és korlátozta a személyes ügyfélszolgálatai működését. A sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében a vasúttársaság arra kéri utasait, hogy jegy- és bérletvásárlás esetén részesítsék előnyben a MÁV applikáció használatát és az e-vonatjegy váltását.

Az utasok és a munkavállalók egészségének védelme érdekében, a személyes ügyfélszolgálatok országosan március 19-étől korlátozott szolgáltatással és új helyszíneken várják az ügyfeleket. Az eddigi, nyitott pultos ügyfélszolgálati helyszínek helyett, az adott állomás személypénztárában, az erre kijelölt ablaknál történik az ügyfelek fogadása, e pénztárablakok kialakítása alkalmas a fertőzés kockázatának csökkentésére.

9:10 A cégek is megteszik a szükséges óvintézkedéseket

A gyöngyöshalászi Apollo Tyres is mindent megtesz azért, hogy munkavállalói egészségét megőrizzék. A cég arról tájékoztatta portálunkat, hogy felfüggesztették a külföldi partnerek, látogatók fogadását is, belföldi látogatások esetén is javasolták azok elhalasztását. Ha mégis érkezik látogató, nyilatkozat kitöltése és lázmérés után léphet a gyár területére.

Fuvarozó partnereik esetében is nyilatkoztatnak és mérnek lázat, illetve esetükben maszk viselete és kézfertőtlenítő használata kötelező. Egyébként kivétel nélkül minden kollégájuknak, helyi vállalkozóknak mérik a testhőmérsékletét minden belépésnél. Azon dolgozók esetében, akik munkaköre ezt lehetővé teszi, támogatják az otthoni munkavégzést. Közlésükben úgy fogalmaznak, biztosítják a megfelelő fertőtlenítő eszközöket, meghosszabították az ebéd felszolgálási idejét, csökkentették az ülőhelyeket, elkerülve a tumultus kialakulását.

8:30 Határozatlan időre bezár az egri Korona Hotel

Szállodánk március 19-től határozatlan időre bezárja kaput. Ezzel a döntéssel szeretnénk védeni kollégáinkat, az ő családtagjaikat és mindenkit, aki hozzánk szeretett volna látogatni. Úgy gondolom társadalmi felelősségünk, hogy a MARADJ OTTHON felhívást komolyan vegyük és vetessük. Most a személyi biztonságot az üzleti érdekek elé kell helyezni – írja a hotel közleményében.

Március 18

Március 17

Március 16.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock