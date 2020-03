Koronavírus – tizennégy fertőtlenítő pontot állítanak fel Egerben

A koronavírus terjedését megelőzendő újabb és újabb döntéseket és intézkedéseket hoznak Heves megyében is.

Folyamatosan frissülő cikkünkben számolunk be arról, hogy az új koronavírus elleni védekezés kapcsán a magyar kormány által elrendelt veszélyhelyzet milyen hatással van Heves megyére.

12:50 Eger tizennégy pontján állítanak fel fertőtlenítő pontokat

Elkezdték felállítani a fertőtlenítő és tájékoztató pontokat a megyeszékhelyen. Mirkóczki Ádám, polgármester szombaton bejelentette, hogy a lakosság egészségének megőrzése és a koronavírus megállításának érdekében a város tíz pontján bódékat állítanak fel.

A hétfői sajtótájékoztatón a városvezető arról tájékoztatott, hogy a tíz bódé helyett tizennégyet helyeznek üzembe. A karácsonyi vásárokból jól ismert faházak Eger különböző pontjain állnak az emberek szolgálatára.

A Dobó téren, a Katona téri piacon, a Barkóczy úti buszmegállóban, a Lajosvárosban a Brendon áruháznál, a Sas úti Spárnál, a Tescónál, a Kertész és Hadnagy utcák kereszteződésében, a vasútállomásnál, a Baktai úti ABC-nél, a Hatvani temetőnél, a felnémeti postánál és a Bervában az ABC-nél kihelyezett pontokon részletes tájékoztatás olvasható arról, hogy különféle helyzetekben mi a teendő és hol lehet segítséget kérni. Hétfőn a polgármester elmondta, nagy hiány van kézfertőtlenítőkből így azok beszerzéséig a bódékban víz és szappan lesz.

12.00 A templomok továbbra sem zárnak be

Az Egri Főegyházmegye, az általános rendelkezéstől eltérően, azonnali hatállyal intézkedett a koronavírus-járvány miatt kialakult vészhelyzetre tekintettel – adták hírül közleményben. A szabályozás a szentmiséken túl vonatkozik minden templomi közösségi imádságra, szertartásra, keresztúti, rózsafűzér és egyéb ájtatosságra, bibliaórára is. A temetési szertartások a ravatalozó használatának kizárásával, egyszerű és rövid formában a sírnál történnek.

A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei, különösen fontosak, ezért nem zárnak be. Mégis a nyilvános liturgia március 22-től, azaz Nagyböjt 4. vasárnapjától szünetel. Kivétel a temetés, amelyet a már említett módon kell megtartani. A paptestvéreket kérik, továbbra is tartsanak szentmiséket. A híveket arra bátorítják, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe.

Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban és az Egyházi Törvénykönyvben található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal egyénileg vagy a családban. A rendkívüli helyzetre való figyelemmel lehetővé teszik az általános feloldozás megadását.

A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítják, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

11:30 Netes csalókra figyelmeztet a rendőrség

Világszerte tapasztalható, hogy az új koronavírus által terjesztett járvány miatt a sebészeti maszkok és más orvosi segédeszközök iránt megnövekedett a kereslet. Ezzel párhuzamosan megjelentek az olyan értékesítők, akik weboldalakon, közösségi oldalakon és e-mail címeken kínálják ezeket az árucikkeket. A gyanútlan vásárlók a megrendelés után azonban a terméket sem kapják kézhez, a pénzüket sem tudják visszaszerezni – hívja fel a figyelmet a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság.

11:00 Parádsasváron segítenek a bevásárlásban

A parádsasvári önkormányzat a fertőzés további terjedésének elkerülése érdekében úgy határozott, hogy a településen élő emberek számára megkönnyíti a bevásárlás terheit. Heti egy alkalommal a lakosok által összeállított lista alapján az ezzel megbízott munkatársaik beszerzik, és házhoz szállítják az élelmiszereket.

10:20 Elmarad a lomtalanítás Füzesabonyban

Határozatlan időre elhalasztja az NHSZ Tisza Nonprofi Kft. a március 25-től 27-ig tervezett lomtalanítást Füzesabonyban. A cég döntését azzal indokolta, hogy mindent megtesznek a koronavírus járvány hazai terjedésének megakadályozása és a járvánnyal

összefüggő kockázatok csökkentése érdekében. Az NHSZ honlapján elérhető lomtalanítási ütemterv szerint a halasztás Szihalom

települést is érinti.

10:10 A népkonyha továbbra is üzemel Poroszlón

Poroszló polgármestere, Bornemisza János felhívást tett közzé a koronavírussal kapcsolatosan a települést érintő intézkedésekről.

Eszerint:

– A Poroszlói Napsugár Óvoda és Bölcsöde március 17-től határozatlan ideig zárva tart.

– A közétkeztetés osztópontokon történik előrecsomagolt étel formájában.

– A Tisza-tavi Ökocentrum határozatlan ideig zárva tart.

– A piacok tartását határozatlan időre felfüggesztik.

– A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadását korlátozzák.

– Az Ifjúsági szállást karanténhelységnek jelölték ki.

– A népkonyha tovább üzemel, azonban a helyszínen nem fogyasztható el az étel, azt az üzemeltető előre csomagoltan adja át.

Külön felhívta a figyelmet a polgármester arra, hogy aki a koronavírussal érintett külföldi országokban tartózkodott, akkor hazajövetelét követően a fent említett terület elhagyásától számított 14 napig kísérje fokozott figyelemmel egészségi állapotát. Amennyiben valaki nem tudja megoldani a hazatérése utáni elkülönítést, az Ifjúsági szálláson biztosítanak neki helyet. Ha pedig észleli magán a vírus okozta tüneteket (láz, száraz köhögés, légszomj), telefonon jelezze a háziorvosnak. A polgármesteri hivatalt a 36/553-040-es számon lehet elérni.

9:40 Szigorodnak a kéményseprés ellátásának feltételei

A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az ügyfelek és a szakemberek egészségének megőrzése érdekében a március 17-e utáni időszakra meghirdetett társasházi sormunkáit teljes ellátási területén felfüggeszti és átütemezi, vagyis a kötelező ellenőrzésekre később kerül sor. A járvány miatt a szervezet szigorúbb szabályok alapján jár el. Az ügyfélszolgálatok előzetes jelzést követően fogadnak ügyfeleket, a katasztrófavédelem kéményseprőit érintő megrendelések és időpontfoglalások teljesítési időpontját pedig ahol lehet, átütemezik. Az ügyfelek és a kéményseprőink egészségének megőrzése érdekében a tevékenységet azokra az esetekre korlátozzuk, ahol a ellenőrzési időpont megváltoztatására már nincs lehetőség, vagy halaszthatatlan fontosságú probléma merül fel.

9:00 A gyöngyösi kézilabdázók otthon edzenek

Ahogy a gyöngyösiek felidézték, az SBS-Eger elleni találkozó a vírusveszély miatt zárt kapuk mögött zajlott le, majd néhány órával később a szövetség felfüggesztette a bajnokságot. Hozzátették: Urbán Egon és csapattársai a kényszerű szünetben otthoni körülmények között folytatják a felkészülést.

Az SBS-Eger elleni találkozó a vírusveszély miatt zárt kapuk mögött zajlott le, majd néhány órával később a szövetség… Közzétette: Gyöngyösi Kézilabda Klub – 2020. március 17., kedd

08:30 Nem tesztelnek koronavírusra a váradásokon!

A koronavírus – ahogy az élet minden más területére – természetesen veszélyt jelent a vérellátásra is. A veszély azonban nem abban áll, hogy a koronavírus a vérátömlesztések során megfertőzheti a betegeket. A koronavírus cseppfertőzéssel terjedő betegség, a fertőzés

tehát vérátömlesztéssel nem adható tovább – írja közleményében az Országos Vérellátó Szolgálat.

A koronavírus-fertőzés kapcsán bevezetett korlátozásokra – amelyek folyamatosan frissülnek a véradással kapcsolatos tájékoztató oldalon – azért van szükség, hogy megóvják a véradásokon részt vevő véradók és a dolgozók egészségét. A koronavírus legnagyobb veszélye ugyanis az, hogy betegség miatt meghiúsul a betegellátáshoz szükséges vérek levétele. A véradásokon tehát nem történik koronavírus szűrés, ezért az OVSZ külön kéri, hogy ezzel a szándékkal senki ne jelentkezzen véradásra.

07:45 Hatvanban is odafigyelnek az idősekre és a munkavállalókra

Horváth Richárd polgármester számolt be arról, hogy elkezdték megszervezni és felmérni, hogy az önkormányzat dolgozói, hogyan tudják ellátni otthonról a munkájukat. Mint fogalmazott, fel kell készülni az esetleges szigorításokra, hogy ha ezek bekövetkeznek, akkor is hatékonyan kell működnünk.

– Nem hagyjuk magukra az időseket! A kormányrendeletnek megfelelően segítjük a hetven év felettieket a szociális szolgálaton keresztül. Ugyanakkor az intézményben is szigorítottuk az ügyfélfogadást, egyszerre csak egy ügyfelet fogadnak az épületben. Arra kérek mindenkit, aki segítségért fordulna a szociális szolgálathoz, hogy ezt elsősorban a krízisvonalukon keresztül tegye, a 06706386645 telefonszámon – tette hozzá.

07:30 Bezár a gyöngyösi Városgondozás

A Városgondozás arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy ügyfélszolgálati irodájuk a Madách u. 16-ban további intézkedésig, átmenetileg zárva tart, az új típusú koronavírus terjedésének megelőzése céljából. Ebben az időszakban az ügyfelek kéréseit és megbízásait írásban posta vagy elektronikus címünkre küldött levél útján fogadják. Elérhetőségeik: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 17., [email protected].

Telefonon konkrét bejelentéssel kapcsolatos tudnivalókról, illetve egyéb kérdésekben munkanapokon a 37/311-952-es telefonszámon, az alábbi munkarendben adnak tájékoztatást: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.00-16.00, szerda: 7.00-19.00.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock