Koronavírus: további intézkedések Heves megyében – friss infók

Az óvodát, a gondozási központot, és a Dr. Fél Edit Közösségi Teret is bezárták Átányban, jelentette be Jámbor Dénes polgármester. Kömlőn a napközi konyha látogatási tilalmát rendelték el. Cikkünk folyamatosan frissül!

Folyamatosan frissülő cikkünkben számolunk be arról, hogy az új koronavírus elleni védekezés kapcsán a magyar kormány által elrendelt veszélyhelyzet milyen hatással van Heves megyére.

10.11

Kerecsenden normális mederben indult a reggel. Az élelmiszerüzletek előtt türelmesen várakoznak az emberek. Egyszerre tíz vevőt engednek a boltba. A legtöbb vásárló gumikesztyűben érkezik. Az önkormányzat vezetése arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a szerdai (március 18.) orvosi rendelés és gyógyszeríratás időpontja változik. A rendelés délután fél kettőtől kezdődk, gyógyszeríratásra fél egytől lesz lehetőség. A gyógyszeríratás rendje, a tervek szerint szerdától a következőképpen fog alakulni. Az orvosi rendelő kerítésére rögzített zárható, beázástól védett postaládába kell bedobni az újból felírandó receptet. Másnap egy adott időpontban a megírt receptek kiosztásra kerülnek.

Sári László nyomatékkal arra kérte a szülőket és az otthon maradt gyerekekeket, hogy ne ne „bandázzanak”! Sem otthon, sem az utcán ne tartózkodjanak csoportosan!

A kézfogás egymás ölelgetése, játékos birkózás, közelről beszélni egymással fokozottan veszélyes. Az otthon maradt testvérek esetében is fontos lenne, hogy lehetőség szerint hosszabb ideig ne tartózkodjon mindenki egy helyiségben. A lakást gyakran szellőztessük!

Amennyiben idős ember él a lakásban, az ő számára mindenképpen különítsünk el egy helyiséget, szobát, amit, csak ő használ. Az idősekkel való érintkezés során a családtagok használjanak szájmaszkot!

Az időseket arra kéri, hogy utcára, közösségbe lehetőleg ne menjenek! A napi bevásárlásokban, gyógyszerfelírásban segítséget nyújtunk – jelentette be Sári László

polgármester.

A szociális étkeztetés a korábbiakban megszokott módon történik, annyi különbséggel, hogy az ebédhordó személyzet részére szájmaszk és gumikesztyű használata kötelező.

A gyermekek étkeztetés rendje a bölcsőde, óvoda tekintetében a korábbiakban megszokott módon történik. Az iskoláskorúak étkeztetése, egyelőre csak az ebéd, egyszerhasználatos csomagolásban kiszállításra kerül. Valószínű, hogy utcánként több „osztópontot” jelölnek ki, ahol egy helyen hat-nyolc adag kiosztását lehet elvégezni. A népkonyhán az osztás rendjét a működtető úgy határozta meg, hogy az osztóhelyiségben az osztást végző személyzeten kívül öt személy tartózkodhat. Az osztószemélyzet részére gumikesztyű és szájmaszk használata kötelező.

9.44

Átány polgármestere Jámbor Dénes arról tájékoztatott, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülésen döntött a szükséges intézkedésekről.

– Az óvoda, a gondozási központ és a Dr. Fél Edit Közösségi Tér bezárását határoztuk el. Az önkormányzat saját konyhával rendelkezik, a szociális és gyermek étkeztetést eddig is innen láttuk el. Jelen kialakult helyzetben az iskolai és a óvodai étkezés a szünidei gyermekétkeztetéshez hasonlóan elszállítással oldjuk meg. Az igények felmérése után a szülő jön be az ételért és ő viszi haza a gyerekeknek. A kiosztási rendet a szükséges biztonsági utasítások figyelembevételével alkottuk meg. A településen működő gondozási központ dolgozói a falu 65 év felüli lakóit igényfelmérő lappal végigjárták, azokat is, akik eddig nem voltak a gondozási körben. Gyógyszerfelírás, bevásárlás és melegétel kiszállítás lehetőségét kínáljuk fel az időseknek. Készítettünk egy tájékoztató kiadványt, amit folyamatosan juttatunk el a lakossághoz, az internetes felületeinken minden szükséges információt megosztunk. Intézkedtem szappan és fertötlenítőszer beszerzéséről a lakosság részére, ennek kiosztását a leszállítás után megkezdjük – ismertette.

9.00

Turó Tamás Kömlő polgármestere hírül adta, hogy a kormányhatározat alapján elrendelte a napközi konyha látogatási tilalmát, az intézményben dolgozók kivételével senki nem tartózkodhat. Az önkormányzat továbbá biztosítja minden vendég, illetve szociális étkezésben résztvevőnek az ebéd kiszállítását. A napközi konyhán minden munkanapon délelőtt tizenegy órától tizenkettőig adagolják az ételt, ezt követően az önkormányzat munkatársai házhoz szállítják az ebédet.

Mindemellett biztosítják azon gyermekek egyszeri meleg étkeztetését, akik a helyi óvodai, vagy iskolai étkeztetésben részt vesznek és az intézményük bezárt. Kérik, egy szülő megnevezését is, aki az adott napon átveszi az ételt. A kiadagolás munkanapokon déltől délután kettőig tart.

