Koronavírus: újabb szakrendelések indulnak el a hatvani kórházban (friss infók)

Szűkebb hazánkban is folyamatosan hozzák az intézkedéseket a koronavírus elleni védekezés jegyében. Minden lényeges pénteki infó egy helyen. Cikkünk folyamatosan frissül!

Frissülő cikkünkben folyamatosan számolunk be arról, hogy az új koronavírus elleni védekezés kapcsán a veszélyhelyzet milyen hatással van Heves megyére. Minden pénteki infó, bejelentés egy helyen!

9.05 Újabb szakrendeléseken indul újra az ellátás a hatvani Albert Schweitzer Kórházban

A kórház Facebook-oldalán értesítette a lakosságot, hogy a korábban újraindult szakrendelések mellett újabb ellátási részlegek nyíltak meg. Újra fogadnak betegeket a légzésrehabilitációs, a masszázs, a gyógytorna és a fizikoterápia szakrendelések.

Minden esetben előzetes időpont egyeztetést és a higiéniás előírások betartását kérik.

‼️Lakossági tájékoztatás‼️Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a már elindult szakrendelések mellett a jövő…

8.55 A Mátrafüredi Ifjúsági tábor is felkészült a gyerekek fogadására

Egyebek között a Mátrafüredi Ifjúsági Tábort üzemeltető Sportfólió Kft. is felkészült a tábornyitásra, így június 16-tól…

8.25 Maszkokat, kesztyűket osztott a nemzetiségi önkormányzat Hatvanban

Bracso Krisztián, a helyi roma önkormányzat képviselője a zöldségpiac területén osztott védőfelszerelést Hatvanban.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen szervez különböző akciókat, így kiemelten foglalkoznak azzal is, hogy a roma közösségekben adottak legyenek a higiéniai termékek járvány ideje alatt is. A mostani akcióban a kétszáz mosható maszk mellett gumikesztyűket és harminc karton ruhát is adományoztak a rászorulóknak.

– Fontosnak tartjuk, hogy a világjárvány idején is segíteni tudjunk. Igyekszünk mindenhová eljutni, ahol szükség lehet még védőfelszerelésre. Emellett a ruhákat is szívesen hoztuk ki a helyszínre, melyet korábban a Johannita Segítő Szolgálat ajánlott fel nekünk – nyilatkozta a nemzetiségi képviselő.

A higiéniai védőfelszereléseket és a ruhákat örömmel fogadták az arra járók. Egyikük, Csóka Lászlóné szerint családjának is sokat számít a segítő szándék, amiben a roma önkormányzat hosszú ideje élen jár, nemcsak akkor, ha vészhelyzet van, hanem más alkalmakkor is.

7:30 Továbbra is 13 a nyilvántartott megbetegedések száma Heves megyében

Heves megyében a péntek reggeli adatok szerint 13 az igazolt megbetegedések száma. A szomszédos megyék közül Nógrádban 28, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 61, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 26 igazolt fertőzöttről számoltak be.

A változás a laboratóriumi kérőlapon megadott adatok és a beteg tényleges lakcíme közötti különbözőséggel magyarázható.

Cikkünket <<ITT>> olvashatja.

7:10 3678 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 3 idős krónikus beteg

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3678 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg. Ezzel 476 főre emelkedett az elhunytak száma, 1587-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1615 fő.

