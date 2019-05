Korszerű buszokkal gazdagodott Eger (fotókkal)

A lakosok kényelmét szolgáló autóbuszokkal gazdagodott a járműflotta.

Három új, korszerű autóbusszal bővült az egri járműflotta, a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által beszerzett Mercedes járatokat Úti Csaba vezérigazgató és Habis László polgármester adta át a Dobó téren pénteken. A vezérigazgató elmondta, körülbelül kilenc éve vettek utoljára új járművet az egri közlekedésbe.

– A magyar Autóbusz Rekonstrukciós Program keretében szereztük be a buszokat, melyeket a legkorszerűbb motorral szereltek fel. Alacsonypadlósak, akadálymentesítettek, rámpával rendelkeznek, s a babakocsiknak is biztosítottak helyet. Összesen kilenc buszt szereztünk be, a megyében még egyet állítanak a forgalomba Hatvanban – jelentette ki.

A városvezető úgy fogalmazott, Eger egy jól élhető, történelmi város, ahol a közlekedési feladatok ellátása kihívást jelent. Kidolgoztak egy fenntartható mobilitási tervet, amelyben szerepel a gyalogos -, a kerékpáros közlekedés, s a közlekedésbiztonság is. Cél, hogy nagy léptékű fejlesztéseket valósítsanak meg, ebben nagy szerepe van a közösségi közlekedésnek.