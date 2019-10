Korszerű épületet vehetnek hamarosan birtokba a markazi óvodások

Éppen a napokban folyik a nyílászárók cseréje a település óvodájában.

Néhány helyiségben már kicserélték a több mint ötvenéves ablakokat, és hamarosan mindenhol a a mai kor elvárásainak megfelelőt építenek be a régi, fából készült ajtók helyett is. Az épület energetikai felújítása közel nyolcvanmillió forintos uniós pályázat támogatásával valósulhatott meg. Az önkormányzat korábban elnyert projektjében a teljes fűtésrendszer is megújul, a ház tetőszerkezetét kicserélik, a falakat szigetelik, és napelemet is telepítenek.

– Az óvodánk épülete alapvetően jó állagú, de az energetikai korszerűsítés már nagyon időszerűvé vált – mondja az intézményvezető. Hadobás Andrea hozzáteszi, hogy a tervek szerint még az idén elkészülhet a felújítás, ám a költözés valószínű csak jövőre lesz.

– A december mindig nagyon mozgalmas hónap az életünkben, hiszen a gyerekekkel ilyenkor több ünnepre is készülünk, az advent után a karácsonyi időszakban mindig sok a tennivalónk. Átmenetileg a Kézműves Házba költöztünk, amely ideális helyszín, hiszen nagy udvarunk van és a szobákban kis átalakításokkal kényelmesen elférünk – teszi hozzá. Megtudom azt is, hogy jelenleg két csoporttal működnek, a létszámuk harmincöt, negyven körül mozog.

– Mivel községünk nem rendelkezett bölcsődével, de a munkahelyek megtartása megkövetelte, hogy az anyukák mielőbb munkába álljanak, 2009-ben elindítottuk a családi napközit. Jelenleg ez családi bölcsődeként működik az intézmény területén belül. Ide másféltől hároméves korig járhatnak a kisgyermekek.