Korszerű orvosi rendelő fogadja majd az erki lakosságot

Rövidesen a mai kor vívmányainak megfelelő rendelő és védőnői szolgálat látja el az erki lakosokat a településen. Az akadálymentesített és fertőzőbeteg-bejáróval ellátott épület új berendezésekkel is gazdagodik.

Hamarosan elkészül a településen az orvosi rendelő, amelynek az építését és a szolgálati lakás felújítását a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert 64 millió forintból hajtják végre, száz négyzetméteres bővítéssel – tájékoztatta a Heolt Pető László György. Erk polgármestere hangsúlyozta, az épületet augusztus 18-án tervezik átadni.

– Az új ingatlanban található majd az orvosi rendelő, a régi helyén pedig ott lesz a védőnői szolgálat, illetve teljes egészében – kívül-belül – felújítottuk a szolgálati lakást is. Kicseréltük továbbá a nyílászárókat és elvégeztük a szigetelést. Teljes energetikai korszerűsítést hajtottunk végre az építményen, modernizáltuk a fűtést – a szolgálati lakásban is –, valamint a tetőt is teljesen felújítottuk. Ez utóbbit önerőből hajtottuk végre – ismertette a község első embere.

A községvezető kiemelte, a mai kor szabványa alapján tervezték meg az épületet, az előírásoknak megfelelően alakították ki, külön fertőzőbeteg-bejáróval, váróval és elkülönítővel, valamint teljesen akadálymentesített épület fogadja majd a lakosokat. Ugyanez természetesen elmondható a védőnői szolgálatról is.

Az előzményekről elmondta, 2018 áprilisában adták át a munkaterületet, az első tervezett átadás tavaly ősszel lett volna. Akkor elhúzódtak a munkálatok, de bíznak benne, hogy augusztus 18-án át tudják adni az orvosi rendelőt és hamarosan megkezdődhet az eredeti helyén a rendelés.

– A munkálatok idején az iskola tornatermének orvosi szobájában rendelt a doktor. Köszönöm a türelmet dr. Ertsey Róbertnek, embert próbáló volt ez a több mint egy év – fogalmazott Pető László György. Kijelentette, egy héten három alkalommal van orvosi rendelés Erken, hétfőn, szerdán és pénteken. Állandó orvosa van a településnek, Zaránkkal – ahol kedden és csütörtökön rendel – közös praxisban.

– Kevés település mondhatja el magáról, hogy stabil és jó orvosa van. A doktor tavaly például Batthyány-Strattmann László-díjban részesült – tájékoztatott. Megjegyezte, a Magyar Falu Program keretében nem pályáztak orvosi eszközökre, hiszen a felújítás és a rendelő építése tartalmaz tárgyi beszerzést is. Így azt lehet mondani, hogy a beruházás következtében az orvosi rendelő teljes egészében új berendezést kap majd.

Arról is szólt, hogy ez idáig a régi helyén fogadta a lakosságot a védőnői szolgálat. Ebben az esetben is elmondható, hogy stabil védőnője van Erknek, immáron húsz éve. Tóth Tímea Boconádról jár át, a főiskola után náluk kezdett és azóta is itt dolgozik.