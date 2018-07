Korszerűbb lesz a konyha: ha kell, a jelenleginél több adagot is tudnak majd főzni

A falu is részesül abból a pályázati lehetőségből, melynek segítségével korszerűbbé válhat közkonyhájuk.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az óvodában található helyiségben már egyébként is fontossá vált a modernizáció, mert bár a területüket megnövelni nem tudják, hatékonyabbá válhat a munkavégzés.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A polgármester szavai szerint átalakítják a víz-, szennyvíz- és villamos hálózatot, emellett megújulnak a gázvezetékek is. Szopkó Tamás úgy folytatta, teljes burkolatcserét is végeznek a helyiségekben. Hozzátette, új berendezéseket is tudnak vásárolni, így például két főzőüstöt, továbbá sütő-pároló berendezést beszereznek. A korszerűsítés részeként napelemeket is elhelyeznek a tetőn.

Konyhájuk jelenleg százszázalékosan kihasznált, az utóbbi időben egyre többen igényelték ebédszolgáltatásukat. A fejlesztéssel ugyanakkor a jelenlegi, 150 adagos kapacitásukat is megnövelhetik, amennyiben szükség lesz rá.

A fejlesztésekre húszmillió forintos támogatást használnak fel, s egymilliós önerőt is hozzátettek. A faluvezető szerint még idén befejeződnek a felújítási munkák.