Korszerűbb, szebb lesz az egyházi fenntartású egri közgé a felújítás után

A jövőre százéves évfordulóját ünneplő ­Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola nagy változások előtt áll, hamarosan több minden is megújul az intézmény falain kívül és belül.

Rozmán Éva, az iskola igazgatója a hamarosan induló beruházásról részletesen beszámolt portálunknak. Mint elmondta, egy 2017-es pályázaton az iskolát fenntartó Egri főegyházmegye 632 millió forintot nyert, melyből a Klapka György úton álló intézmény megújulhat. A beruházás legnagyobb eleme a tornaterem felújítása. Az 1971-ben átadott épületet teljesen lebontják, és a helyére egy kétszintes komplexumot építenek, ami több lehetőséget nyújt majd a diákoknak és a tanároknak is egyaránt.

– A földszinten egy szabályos kosárlabdapálya-méretű terem lesz, egy orvosi szoba és egy raktár. Az emeleten alakítják ki az öltözőket, a tanári szobákat és két kisebb tornatermet. Az épület akadálymentes lesz – részletezte az igazgató. Hozzátette, a tornaterem felújításhoz hozzátartozik a sportpálya teljes felújítása is, a beton helyett rekortánborításon sportolhatnak a diákok. Futópálya és ugróárok is készül. – Az udvarunkat teljesen elfoglaló sportlétesítmény jön létre – hangsúlyozta.

A pályázat keretében megvalósuló második elem a természettudományos szertár és szaktanterem kialakítása, ahol interaktív, kísérletezésekkel tarkított órákat tudnak tartani.

Energetikai beruházásra is sor kerül, felújítják a fűtésrendszert, kicserélik az ablakokat, a tetőre napelemek is kerülnek, melyekkel a melegvíz-ellátást biztosítják, és a fűtés egy részét is ezzel kívánják megoldani. A negyedik pont az informatikai hálózat és az eszközök fel­újítása.

Rozmán Éva azt is elmondta, a munkálatok előreláthatólag egy évig tartanak, ezen időszak alatt a diákoknak máshol lesz lehetőségük sportolásra. Az uszodát a kilenc és tizedikes diákok rendszeresen látogatják, a tervek szerint a felsőbb évfolyamokra is kiterjesztik. Az Érsekkert közelségét is kihasználják, hiszen a fiatalok ott tudnak futni, teniszezésre is lehetőségük lesz, télen pedig korcsolyázásra.