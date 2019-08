Köszöntötték az elismerésben részesült polgárokat Sirokban

Az augusztus 20-i ünnepség keretében adták át az idei Sirokért kitüntető címeket. A telt házas közönség tapsa is jelezte, hogy jó helyre kerültek az elismerések.

Az augusztus 20-án megtartott ünnepségen adták át az idei Sirokért kitüntető címeket. Az önkormányzat által alapított elismerést a zsúfolásig megtelt helyi művelődési házban Kalocsai Istvánné, a Humán Praxis Bt. ápolónője és a közel fél évszázada működő Siroki Színjátszók nevében Gál Zoltán vehette át. Mindkét kitüntetés mögött több évtizedes, kemény, kitartó, áldozatos munka áll.

A két eredményes színjátszó kör – a Bendegúzok, s a Pfaff – az elmúlt években szinte kivétel nélkül arany minősítést szerzett a legrangosabb versenyeken. Nevük mára fogalommá vált. Rajnavölgyi Vilmos és Gál Zoltán vezeti a két csoportot.

Kalocsai Istvánné Marika munkásságáról többször is írtunk már portálunkon. A helység megbecsült ápolónője évtizedek óta szeretettel és szakértelemmel ápolta-ápolja a környék betegeit, segíti az adminisztrációt a háziorvosi rendelőben. Néhány éve őt választották olvasóink az év emberének, s korábban kiérdemelte a Batthyány-Strattmann László-díjat is, melyet az egészségügyben több évtizeden át kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeknek ítélnek oda. Az előterjesztésben az áll, hogy fáradságot nem ismerve, egészségét nem kímélve végzi áldozatos munkáját – immár nyugdíjasként – az év minden napján, sokszor a hétvégeken is. Évek óta nem volt se szabadságon, se betegállományban. Idén október 1-jén lesz 36 éve annak, hogy ezen a munkahelyen dolgozik, s ugyancsak ebben a hónapban tölti be a hatvanadik életévét.

Marika már kisiskolásként pontosan tudta, hogy felnőttként az egészségügyben szeretne dolgozni. Kálban nőtt fel, s ott járt általános iskolába is. Imádta a patika illatát, gyűjtögette az üres gyógyszeres­fiolákat, és sokáig játszott velük. Amikor első osztályban feltette a kérdést a tanítónő, hogy ki milyen pályán szeretne boldogulni, egyedül ő tudott határozott választ adni: ápolónőként. Marika 1978-ban a Gárdonyi Géza Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában végzett, és még abban az évben a siroki Mátravidéki Fémművek rendelőintézetében kezdett dolgozni mint üzemi ápolónő. A körzeti orvosi rendelőbe 1983. október 1-jén került, ahol évtizedekig tevékenykedett ebben a beosztásban. Időközben körzeti ápolói szakvizsgát tett, majd szakirányú OKJ felsőfokú végzettséget szerzett, s Budapesten elvégezte a hospice-tanfolyamot is.

A rendelői munka végeztével nem ér véget a nap, hiszen ezt követően indul el, hogy a fekvőbetegeket végiglátogassa. Főként idős, rossz állapotban lévő, mozgáskorlátozott páciensekhez jár, akiket mindig nagy szeretettel és türelemmel próbál ápolni. Tapasztalatból tudja: túl azon, hogy a szeretteinkkel való törődés erkölcsi kötelességünk, az odaadó gondoskodás a megszokott környezetben jelentősen meggyorsítja a gyógyulást. Néhány éve úgy nyilatkozott lapunknak, hogy gyakran elfárad, de mivel nagyon szereti a munkáját, a nehézségeket is könnyebben viseli. Szerencsére a terhek jó részét leveszi a válláról a férje, aki mindig mindenben rengeteget segített.

Dr. Kristofori György, Sirok háziorvosa – mint elmondta – rendkívül hálás a sorsnak, hogy ilyen kiváló szakember segíti a munkáját évtizedek óta. A Batthyány-Strattmann László-díjra a következő méltató szavakkal terjesztette fel néhány éve: „Marika nővér praxisunk melegszívű, oltalmazó lelke és gyógyító aranykeze, aki 26 év alatt betegség vagy más ok miatt soha nem hiányzott. Fáradhatatlan. Hóban-sárban, tikkasztó melegben vagy dermesztő hidegben, hét közben, hét végén, ünnepnapokon egyaránt lelkiismeretesen látogatja betegeinket – kötözi, injekciózza, ápolja őket, egyben lelki vigaszt nyújt nekik. Feltétlenül megérdemli a kitüntetést.”