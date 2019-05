Közel ötven portát leptek el a rágcsálók Átányban

A testület úgy döntött, csak akkor tudnak valódi eredményt ­elérni a megfékezésükben, ha települési szinten védekeznek a nem kívánatos vendégek ellen.

Több bejelentés is érkezett az önkormányzathoz a közelmúltban, miszerint elszaporodtak a rágcsálók – főként patkány, egér – Átányban. Ennek következtében a testület megbízott egy vállalkozó szakembert, aki felmérte a gócpontokat, s csapatával utcáról utcára járta a falut – tájékoztatta a Heolt Jámbor ­Dénes alpolgármester.

– A rágcsálóirtást a gócpontokban – főként állattartó telepek, s elhagyatott házak – kezdték. Előbbinél táplálékot, az utóbbinál pedig menedéket találnak ezek az állatok – ismertette az alpolgármester.

Elmondta, ­rágcsálóirtó szerrel ellátva helyezték ki a kelepcéket, melyekhez nem tudnak hozzáférni a lakosok, gyermekek. Célirányosan, járatokba tették ki a csapdákat, továbbá mindenhol figyelemfelhívó, tájékoztató anyagokkal is segítették az átányiak tájékozódását – fogalmazott.

Hangsúlyozta, a problémával mintegy negyven–ötven háztartás kereste meg a hivatalt. Megjegyezte azt is, a település ritkán lakott részeire a külterületről húzódhattak be a patkányok. Ezenkívül az utóbbi évek időjárása, az enyhe telek, a csapadékmentes tavaszok is kedveztek a rágcsálók elszaporodásának.

– Ezek az állatok főként az éléskamrák tartalmát dézsmálják meg, s nem a szántóföldi növényekben tesznek kárt, mint a hörcsögök. Nem mellesleg egészségügyi szempontból is veszélyt jelenthet a jelenlétük, hiszen fertőzést hordozhatnak magukban – részletezte Jámbor Dénes.

Hozzátette, az engedélyezett szerekkel történő irtást május 3-án kezdték el a szakemberek, majd ezt követően két–három hét múlva tartanak egy ellenőrzést, hogy mennyire volt sikeres a művelet, ősszel pedig visszatérnek, s megismétlik azt. Mint mondta, ez a jelenség az utóbbi egy-két évben volt jellemző probléma, régebben nem tapasztaltak ehhez hasonlót.