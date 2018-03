Közeleg a beiratkozás, érdemes időben tájékozódni

Lassan itt az iskolai beirat­kozások ideje, ilyenkor a szülők gyakori programjai közé tartozik csemetéik leendő iskolájának megtekintése, az ottani oktatók megismerése. Nincs ez másként Eger térségében sem. A teljesség igénye nélkül megtekintettük, mit kínálnak a települések.

Szerencsésnek mondható a térség az iskolák kínálatát nézve, hiszen a szülőknek bőven van miből válogatni, állami, egyházi iskolák és még magántanulói közösség is várja a leendő elsősöket. Egerben tucatnyi iskolába mehetnek a kisdiákok, ám ennek ára is van. A megyeszékhely vonzereje miatt az elmúlt évtizedekben pont emiatt zárta be kapuit több környékbeli intézmény is, mert nem tudták felvenni a versenyt Egerrel.

Szarvaskőben például már teljesen leromlott az iskola épületének állapota, ami nem is csoda, hiszen az 1970-es évek végén zárta be végleg a kapuit. Azóta, bár a népességet tekintve apránként gyarapodik a falu, nem volt értelme az iskola újranyitásának, így a gyermekek többnyire Egerben vagy Felsőtárkányban tanulnak. Novajon is hányattatott az oktatási intézmény sorsa, néhány éve szűnt meg a felső tagozat, már csak alsó tagozaton folyik az oktatás. Mivel sok szülő jár be dolgozni a megyeszékhelyre, sokaknak egyszerűbb, ha oda járatják iskolába gyermeküket.

Makláron a gyermekek környezettudatosságra nevelésére is nagy hangsúlyt fektetnek Fotó: Márkus Attila

Nagytályán sincs oktatási hely, az itteni iskolás korú gyerekek jó része a maklári intézménybe jár, amelynek azonban kiemelten jó híre van a környéken. A tanintézményt a közeljövőben korszerűsítik, az ott zajló munkára pedig már több nagy cég is felfigyelt. Tavaly például bekerültek a Microsoft Innovatív Iskola Programjába. Az intézményt, amiben csak tudja, támogatja a helyi önkormányzat, egyebek között ennek is köszönhető a sikere és a jó híre.

A felsőtárkányi iskola is hasonló népszerűségnek örvend, kiemelt hangsúlyt fektetnek az óvodával való együttműködésre, hogy a gyerekek mielőbb megismerjék leendő tanulmányi helyük világát.

Bajzátné Szántósi Mária intézményvezető elmondta, szabad iskolaválasztás van, bárki oda írathatja be gyerekét, ahová szeretné. Örömére a felsőtárkányi kicsik nagy része az ő intézményüket választja. Nem érzékelik, hogy Eger „elcsábítaná” a diákokat, jó kapcsolatot ápolnak több megyeszékhelyi tanintézménnyel is, teszik a dolgukat legjobb tudásuknak megfelelően, és szeretettel várják a leendő kisiskolásokat az intézménybe.