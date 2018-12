Közeleg a szilveszter: akár tízezrekbe is kerülhet az elmaradhatatlan szórakozás

A szilveszterek már-már elmaradhatatlan­ ­kelléke a tűzijáték, bárhol is él az ember, biztos lehet ­benne, hogy éjfélkor felharsan majd a jellemző durrogás. Utánajártunk, idén mennyiért gyönyörködhetünk a különleges fényekben.

Ezt ne hagyja ki! Búcsúztassuk együtt az óévet a legfinomabb receptekkel!

Péntek óta számtalan helyen árusítanak tűzijátékot, de fontos, hogy csak működési engedéllyel rendelkező üzletből, vagy forgalmazó raktárkészletéből vásároljunk pirotechnikai terméket – hívta fel a figyelmet Kovács Nikoletta. A megyei rendőrségi sajtóreferens kiemelte, a forgalmazható tűzijátéktermékek év végi árusítását a rendőrség ideiglenes tárolóhelyre – például bevásárlóközpontok környékén felállított konténerre – is engedélyezi. Ilyen engedélyt csak olyan kereskedő kaphat, aki a rendeletben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel, tehát ilyen árusoktól bátran vásárolhatunk. Nem érdemes illegálisan beszerzett tűzijátékkal próbálkozni, mert azzal nemcsak magunkat, hanem a környezetünket is veszélybe sodorhatjuk.

A megyeszékhelyen még nem nagy a kereslet a tűzijátékok után, de a kereskedők nem estek kétségbe, elmondásuk szerint az ünnepek előtti 1–2 napban szokott a legnagyobb lenni a roham.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Eddig főként az apróbb, játékos termékeket vitték, a pokolbogyót, a recsegőt vagy a görögtüzet. Ezeknek főként a gyermekek szoktak örülni, ezek nekik való apróságok. Visznek már tűzijátékot is, de a legnagyobb rohamra közvetlenül szilveszter előtt számítunk. Többfajta termékkel készültünk, van egylövéses csőbombánk is, a legnagyobb szettünk pedig egy másfél percig működő, százötven lövéses csomag – részletezte lapunknak Kelemen Katalin. Az egyik egri nagyáruháznál árusító pirotechnikus hozzátette, vannak visszatérő vendégeik, akik minden évben nagyjából ugyanazt veszik, de egyébként minden évben változó, mit keresnek leginkább a vásárlók. Mint mondta, van olyan termékük, ami tavaly nem fogyott, idén pedig már most népszerűnek bizonyul.

Az árusítóknál már néhány száz forintért kaphatók az említett játékos termékek, rakétaszettet pedig már háromezer forint alatt is találunk. Egy félperces tűzijátékszett tízezer forint körül mozog, negyvenezer forint körül pedig már háromperces szettet is kapni, a szórakozás hosszának csak a pénztárcánk szab határt. Fontos azonban átgondolni, mennyi tűzijátékot tudunk felhasználni ténylegesen szilveszterkor, mert a fel nem használt, harmadik pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a szilvesztert követő öt napon belül vissza kell vinni a forgalmazóhoz.

Van, amit egész évben használhatunk A pirotechnikai termékek négy osztályba sorolhatók. Az első osztályba a nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel járó, épületekben is használható termékeket soroljuk, ezeket már tizennégy éves kortól lehet használni. A második osztályba az alacsony kockázattal és zajszinttel járó, szabadban használható termékek tartoznak. Ezeket tizenhat év felettiek használhatják. Az utolsó csoportba tartozó tűzijátéktermékeket már csak tizennyolc év felettiek vásárolhatják meg december 28–31. között, és csak december 31-én este hat órától január 1. reggel hatig lehet felhasználni. A negyedik osztályba a professzionális termékek tartoznak, melyeket csak szakképzett pirotechnikus vásárolhat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS