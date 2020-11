Közeleg a tél: nem árt, ha már most felkészülünk a fagyra és a csapadékelvezetésre

A télre való felkészülés nemcsak napi bosszúságoktól menthet meg, de költségektől is, ha károsodott a kerti csap, vagy beázott a tető.

A falevelek javában hullanak. Nemcsak a földre, járdára, de az esőcsatornába is, és könnyen eltömíthetik a ház körüli vízelvezető rendszereket.

– Ez a téli, fokozottabban csapadékos időszakban sok bosszúságot okozhat nekünk. Az esetleges moha és a falevelek eltávolításával egyidejűleg vizsgáljuk meg ereszt, nem lyukas, vagy törött-e. Ha nem biztosított a csapadék elvezetése, akkor a víz a ház falára folyhat, ami a vakolat sérüléséhez, és akár beázáshoz is vezethet. Ahogy a csatornáknak, úgy a ház tetőszerkezetének is hibátlannak kell lennie, mert az ősz és a tél azok az évszakok, melyek folyamatosan komolyabb mennyiségű csapadékot hozhatnak. Elég egy elmozdult, vagy repedt cserép, és beázhat a lakásunk – magyarázza Szőllősi Ervin gyöngyösi karbantartó.

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a fűtési szezon beindulása előtt ellenőriztetni kell az egész fűtésrendszert, a gázkazánt, a kandallót, és különösen a kéményeket. Aki elfeledkezett róla, a biztonság érdekében feltétlenül tegye meg. Évről évre tragédiákat okoz ennek elhanyagolása. Ezzel, és megfelelő tüzelő használatával megelőzhető, hogy a kémény miatt kigyulladjon az otthonunk, minimalizálható a szén-monoxid-mérgezés veszélye. Szerezzünk be szén-monoxid-érzékelőt. A vegyes tüzelésű kazánoknál tilos háztartási hulladékkal fűteni, mert mérgezőek, emellett fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását, ami a fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat, és lakástűzhöz vezethet.

– Természetesen a fűtés hatékonysága is fontos. Ha nincs redőny az ablakokon, célszerű lehet szélfogókkal védeni a házat a széltől. Ellenőrizzük a nyílászárókat, nincs-e rajtuk kisebb-nagyobb repedés, tömítőanyaggal kezeljük a problémát – javasolja Szőllősi Ervin gyöngyösi karbantartó.

– Az első fagyok nagyon váratlanul is betoppanhatnak, ezért mielőbb zárjuk el a kerti öntözőrendszert és csapokat, majd engedjük le a vezetékekben maradt vizet. Hagyjuk félig nyitott helyzetben a csapokat, hogy a hőtágulás miatt ne sérüljön a zárbetét. Ha erről megfeledkezünk, könnyen elfagyhatnak a vezetékek, és tavasszal a kár mellett a magas vízszámla is kellemetlen meglepetésként érhet bennünket – mondja Vass Ferenc, nagyúti vízvezetékszerelő.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. közlése szerint a fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti. Fontos, hogy jól záródjon az akna fedele Az aknát és a vízmérőt leszigetelhetjük nikecellel, vagy kartondoboz darabokkal, A tél folyamán ennek épségét többször is ellenőrizzük. A pincében és a zárt helyen lévő vízmérők, vízvezetékek esetén ellenőrizzük a pinceablak épségét, szigetelését és tartsuk azt zárva. Víztelenítsük a vezetékeket, ha nem használjuk. A télen nem használt ingatlanokat, hétvégi házak esetében ugyanígy járjunk el, és rendszeresen ellenőrizzük.

Ügyeljünk növényeinkre is

Juhász Bernadett vámosgyörki kertész szerint a gyümölcsfák lemosó permetezését szívó, rágó kártevők és gombabetegségek ellen nemcsak tavasszal, de ősszel is praktikus elvégezni, mert akkor nem telelnek át a kártevők. Ajánlja a talaj fertőtlenítését is mert a cserebogár pajor lárvái elrágják a gyökérzetet. A tujákból ősszel a belső lombozatot ki kell fésülni mert lombváltással készülnek. Ha kevés a csapadék, akkor télen is öntözést igényelnek a növények.

A káli Mátrai Lászlóné a dézsás leandereit a kazánházban telelteti át. Locsolást az áttelelő növények csak ritkán igényelnek. A leandert ősszel érdemes visszavágni, hogy tavasszal dúsabban kihajtson.

Az egri Pál Attila Zsolt a fagy veszélyeztette növényeit, amelyek nem költöztethetők védett helyre, például a fügefa, betakarással védi.