Középkori vásár gazdagította idén a programok palettáját Pétervásárán

Pétervásárán az idei jubileumi programsorozat fő célja erősíteni az összetartozást az itt élőkben. A múlt felidézésével azt üzenik a szervezők, hogy az elődöknek is sokat köszönhetnek az itt élők.

Minden elismerés megilleti az idei Pétervására 30 elnevezésű programsorozat ötletgazdáit, szervezőit és lebonyolítóit. Már az év elején eldöntötték, hogy emlékezetessé teszik a jubileumi esztendőt a városlakók számára. Január óta szinte minden hónapra jutott olyan rendezvény, amely megmozgatta a helyieket, akik igazi közösségi élményként élhették meg az ünnepeket.

Az elmúlt hét végén e sorozat részeként első alkalommal rendezték meg a város főterén a középkori vásári forgatagot, amelynek sikere minden várakozást felülmúlt. A napfényes őszi idő is hozzájárult ahhoz, hogy sok család látogatott el az egész napos programra, ahol minden korosztály talált magának szórakoztató elfoglaltságot.

Eged István polgármester érdeklődésünkre elmondta, az eddigi rendezvényekkel az volt a céljuk, hogy kicsalják az embereket otthonaikból. Azért, hogy érezzék az összetartozás örömét, s legyenek büszkék a településükre, amely nagyon sokat fejlődött az elmúlt három évtized alatt. Az őszre tervezett középkori vásár telitalálatnak bizonyult. Az általános iskola pedagógusai szorgalmazták az ötletet, ám időközben csatlakoztak a szervezéshez a mezőgazdasági szakközépiskola diákjai is.

– Nagyon sokan jöttek ki a térre, ami azt bizonyítja, hogy a péterkeiek valóban kezdenek összetartó, egymást segítő közösséggé formálódni, s ez erősíti a városhoz való kötődésüket. Különösen fontos a fiatalokat meggyőzni arról, hogy a kisvárosi lét is lehet vonzó és szerethető, s lehet itt helyben is boldogulni, családot alapítani, jövőt tervezni – fűzte hozzá a polgármester.

A programsorozat szervezői arra is törekedtek, hogy a múlt bemutatásával erősítsék a jó értelemben vett lokálpatriotizmust, megmutassák, hogy az elődök miként élték itt a hétköznapjaikat, mi mindent tettek egy élhetőbb, komfortosabb településért.

A Szántó Vezekényi István Művelődési Házban idén több, a múltat idéző, színvonalas kiállítás is nyílt, amelyet sokan és örömmel látogattak a lakosok. Ez nagyrészt Szántó Lászlónak köszönhető, aki a helyi Amatőr Videósok Egyesületének vezetőjeként jó ideje dokumentálja a helységben történteket. Ezúttal a Mit üzen a múlt? című tárlattal idézték fel a korábbi időket. A látogatókat nemcsak a sajtóból szemlézett cikkekkel, hanem régi játékokkal, olvasósarokkal is várták a megnyitón. Levetítettek egy negyedórás kisfilmet is, ami az elmúlt évek krónikájának tekinthető.

Jó hír, hogy a jubileumi programsorozat az év végéig tart, az elkövetkező hónapokban is számos olyan rendezvény várható, ami emlékezetessé teszi az esztendőt. Ezekről lapunkban is rendre beszámolunk.