Közgyűlés: elfogadták Heves megye idei költségvetését

A megye egészségi állapotáról is tájékozódtak.

Egyhangúlag fogadta el pénteken a Heves Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 463 milliós költségvetését. A tanácskozáson egyébként a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által készített anyagot is áttekintették a képviselők. Ebben azt vették sorra a közegészségügyi szakemberek, hogyan alakult az elmúlt évben a megye demográfiai helyzete. Kiderült: hasonlóan az országos tendenciához, megyénk is az elöregedés demográfiai jeleit mutatja. Az anyag része egy, a 11. osztályos középiskolások szerhasználatát firtató kutatás eredménye is. Ebből kiviláglik, fontos, hogy a gyermekek megfelelő forrásból származó, szakmailag alátámasztott információt kapjanak, mely nem fokozza életkorukra amúgy is jellemző kíváncsiságukat, de segítségükre van a döntések meghozatalában és a „nemet mondás” fejlesztésében.

A grémium két személycserét is jóváhagyott a pénteki ülésen. A megyei döntés-előkészítő és pályázatértékelő ideiglenes bizottságból korábban lemondott külsős tag, Oroján Sándor helyére Kücsön Gyulát választották meg. A tavaly Telekessy-díjban részesült szakember egy másik testületben is képviseli a megye önkormányzatát ezentúl. Jelesül a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsban lesz ott a korábban szintén lemondott Farkas Zoltán helyén.

A testület zárt ülésen határozott mindezeken túl a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági, valamint a Klímabarát díj adományozásáról is, tájékoztatta a Heolt dr. Barta Viktor, Heves megye főjegyzője.