Közgyűlés – ÉLŐ

Megkezdi a 2018-as esztendőt az egri közgyűlés. Kevesebb, mint 20 napirendi pont szerepel a meghívóban, de izgalmas vitákra számíthatunk.

10.43

Bognár Ignác idézi korábbi előterjesztését, amiben Budaházy Györgynek kért kegyelmet, szerinte az is gesztus lett volna. Nem tudja, van-e Soros-terv, de ha van/lesz, az szerinte gazember-terv. Igennel fog szavazni. De a párhuzamot azért hozta, hogy mennyire érzékenyek biznyos témákra a kormánypárti politikusok.

10.41

Kovács Cs. Tamás szerint a magyar kormány célja, hogy az embereket minél jobban tájékoztassa a kialakult helyzetről. Szavai szerint ezt szolgálta a legsikeresebb nemzeti konzultáció. – Ez a napirendi pont egy állásfoglalás, hogy az illegális betelepítés ne történhessen szervezett módon.

10.35

Komlósi Csaba szerint, ha nem politikai szempontból nézzük, akkor Egerbe sok migráns érkezik, van, akinek lakást is felajánlanak, hogy dolgozzanak itt. Hozzáteszi: a városban dolgozó ukrán vendégmunkások is migránsok.

10.33

Földvári Győző szerint az előterjesztés sok alkalommal hivatkozik a civilekre, de több civil is felháborodott miatta.

Azt mondja, ő sem szeretné, ha olyan települnének be Egerbe, akik nem tisztelik hazánkat, s úgy gondolja, a kormánynak meg kell szűrni, kiket enged be. De úgy látja, ez az előterjesztés kampánycélokat szolgál, félelmet generál és megosztja a polgárokat. Úgy látja, ez az előterjesztés nem méltó Egerhez.

10.30

Dr. Stefán Zoltánban mély érzelmeket kavart e napirendi pont. Pár éve Strasbourgban látta, ahogy gépfegyveresek védik a rendet. Sajnálja, hogy az ellenzéki képviselők csak kampányt látnak az ügyben. (Közben Mirkóczki Zita és Komlósi Csaba közbeszól, hogy csak kérdeztek, nem mondtak véleményt, mire a tanácsnok úgy felel: érdekes, hogy magukra vették a szavait.)

10.26

Komlósi Csaba kérdi: Egerben jelenleg hány migráns tartózkodik?

Mirkóczki Zita hiányolja a civil tanácsnokot. Kérdi: egyeztettek-e a civil kerekasztalra, ha a civilekre hivatkozik az előterjesztés. A képviselőnő úgy tudja, a Soros-terv azt tartalmazza, meg kell védeni Európát, de abban sem biztos, hogy van ilyen terv.

Földvári Győző kérdi: vannak-e ilyen szervezetek, amelyek a migrációt segítik Egerben? Ő is kérdi, kikérték-e a civilek véleményét.

Habis Lászlónak személy szerint nincs tudomása arról, hogy Egerben migránsok tartózkodnának, de emlékszik, hogy a testvérvárosban, Maconban az volt az első kérdés, hány százalék muszlim a hevesi megyeszékhelyen, s milyen fesztültséget okoz mindez.

– Meggyőződésem szerint ez az előterjesztés egyfajta kiállás a kormány migrációs politikája mellett, mert nekünk is véleményt kell mondani. Természetes, hogy a civil kerekasztal üléseinek rendszeres részvevői vagyunk, s az is, hogy a civil kerekasztal tagjai egyes szervezetek képviselői más-más véleményen vannak az ügyben, Van, aki meg is bántódhatna, de nekünk, mint politikusoknak nem az a dolgunk, hogy lelki életet éljünk – mondja, s azt is természetesnek veszi, hogy Mirkóczki Zitáétól eltérő véleménye van Soros Györgyről és munkájáról. A polgármester szerint hazánk komolyan vette a schengeni határokat, s azt is, hogy, aki védelemre szorul, annak a genfi megállapodás érdekében védelmet nyújt az ország.

10.16

Habis László úgy kezd: tisztában van azzal, hogy a betelepítést elutasító településekhez való csatlakozásról szóló előterjesztés már eddig is komoly vitát kavart, s ez látható most is: élesen különböznek az álláspontok. Személyes véleménye, hogy ez a nemzeti szuverenitás kérdéskörébe tartozó lényeges ügy.

– Ez az ügy nemhogy túllép egy-egy város, település határain, de térségi, világpolitikai jelentőségű. Polemizálhatunk azon is, miért az EU keretein belül zajlik ilyen vita, de ez az USA-ban is jelentős kérdés. Egyértelmű, hogy vannak olyan politikai érdekek, amelyek az európai nemzetállamokat gyengíteni próbálják, s szántszándékkal félrevezetik a közvéleményt, amikor a menekültügyet összekeverik az ellenőrzés nélküli migrációval. Számos példát tudunk mondani, hol milyen bonyolult határellenőrzésen estünk át. Az előterjesztés lényege, hogy a csatlakozott települések felelősséget éreznek a jövő generációjáért, s olyan felfogást képviselnek, miszerint Magyarország legyen magyar ország, s ez nem keverendő össze azzal, hogy Eger évszázadok óta befogadó város, számos nemzet képviselője tett hozzá értékeihez. Nem a menekültekkel szemben, hanem az ellenőrzés nélküli migrációval lép fel e javaslat. Azt gondolom, hogy azok a civilszervezetek, akik sokat tettek Egerért minden tiszteletet megérdemelnek

10.10

A Bródy könytár alapító okiratának módosítása következik. Három pályázaton nyert az intézmény, egyebek között hátrányos helyzetű felnőttek képzésére több mint 60 millió forintot. A pályázatok okán kell módosítani az alapító okiraton – mindenki támogatja az ügyet.

10.05

Habis László az intézmények, hivatal munkatársainak munkáját dicséri. Mint mondja, az év végén rengeteg volt a feladat az esztendő zárása miatt, s mindent korrektül megoldottak. A sportiskola ügyében elmondja: e terembérleteknek támogatási oldala is van, például kedvezményes használat.

15 igen, 2 tartózkodás

10.00

Intézményi előirányzatok: a vármúzeumnak többletbevétele keletkezett, a színház visszafizette a 13 millió támogatást.

Komlósi Csaba felveti: korábban ezek az előterjesztések megjárták a Szociális és Családügyi Bizottságot, most nem.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető válaszol: a bizottsági ülés után derült ki az ügyek többsége a december 31-es határidő miatt.

Bognár Ignác nem érti, hogy ha a városi sportiskola terembérletből többletbevételt termel, miért költi el ugyanarra. Szerinte ez rossz gazdálkodásra utal.

9.54

Császár Zoltán támogatja, hogy a város köztiszteletben álló polgárainak hagyatékát gondozzák. Szerinte az a megdöbbentő, hogy e sok dokumentum Csongrád megyében került elő egy távoli rokontól. Azt mondja, szétnézve a temetőkben azt is meg kellene vizsgálni, milyen állapotban vannak a megyeszékhely egykori polgármestereinek síremléke. Ő azt szeretné, ha kiadnák az iskoláknak, hogy gondozzák azon egriek sírját, akik sokat tettek a városért. Költői kérdése: ki emlékszik meg a rendszerváltás környéki, már nem élő képviselőkről.

Habis László elmondja: a felvetés nyomán meg fogják vizsgálni, melyek azok a síremlékek, amelyekre nagyobb figyelmet kell fordítani.

9.53

Bognár Ignác azt mondja, a következő előterjesztés jelzi: a vármúzeumnak többletbevétele van. Kérdi, nem tudná-e kifizetni a szervezet a teljes 5,5 millió forintos vételárat.

Habis László azt mondja: előkészítés alatt áll a költségvetés. Szerinte korrekt, hogy egy maximum 5,5 millió forintos kötelezettségvállalásnál a város 2 milliót ad a hagyatékért. A polgármester kiemeli: a vármúzeum célszerű gazdálkodást folytat.

9.50

Intze Trak Géza Eger polgármestere volt a 1930-as években. A hagyatékát vásárolná meg a város.

A dokumentumanyag többek között családi levelezést, keresztleveleket és anyakönyvi kivonatokat, családi fényképeket, egy budapesti Gárdonyi-szobor avatásához saját kézzel írt, 1933-ból származó beszédet, az egri érseki levelezést, esküvői meghívókat és a Trak-család címerét tartalmazza.

Habis László elmondja, szakértők dolgoznák fel a hagyatékot, megvizsgálva, melyek azok a helytörténeti értékek, amelyeket a vármúzeum szakembereinek vizsgálata után a nagyközönség előtt bemutatnának.

9.48

Közcélú adományként kapja meg a Széchenyi út 40. földszint 1. alatti ingatlant a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület és a Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok Alapítványa. Egyhangú igen a képviselőktől.

9.42

Fizető várakozóhelyekről szóló rendelet-módosítás. Habis László azt mondja, állampolgári javaslatra kezdeményezte a változtatást. Arról van szó, hogy rugalmasabbá váljon a bérlet-rendszer. Kifejti: az éves bérlet 10,5 havi áron kapható, a lényeg, hogy ne naptári évre szóljon, hanem teljes évre.

Császár Zoltán azt mondja több helyen van óriási probléma, például a Szarvas Gábor utcában. A környéken ugyanis mindenhol fizetős a parkolás, sokan állnak oda, és az ott lakóknak már nem marad hely. Egy közös képviselő vetette fel, hogy különböztessék meg a „potyán beállókat”.

Dr. Kovács Luca érti a felvetést, s igaz, hogy ha új fizetős övezetet jelölnek ki, akkor a peremről beszivárognak az autósok. Azt ígéri: megvizsgálják a problémát.

Szavazás: 17 igen, egyhangú.

9.36

A közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet kell módosítani. A törvény ugyanis 200 ezer forintban maximalizálja a közigazgatási bírság mértékét.

Bognár Ignác kérdi: lesz-e elég plakáthely a kampány idejére, mert ha nem, akkor sok büntetést kell majd kiszabni. Arra is kíváncsi, rugalmas-e a rendszer, vagy megbüntetik azt is, aki kiragaszt egy plakátot, mert elveszett a macskája…

Császár Zoltán a parkolóbérletekről kezd beszélni, szólnak neki, hogy ez a következő napirend. Azt mondja, úgy tűnik, előre készült.

Szavazás: egyhangú igen

9.31

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztása az első napirend. Dr. Kovács Luca elmondja: legalább három tagot és két póttagot a közgyűlés választ meg. Tagok: dr. Holtzer Olivér, Csontosné Bodnár Gyöngyi és Ábry Zoltán, póttagok: dr. Hanis Béla és Vasné Ignácz Katalin.

9.29

Martonné Adler Ildikó elmondja: az idei magyar kultúra napja különleges volt Egerben, hiszen ekkor mutatták be az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerését célzó pályázatot.

9.25

Martonné Adler Ildikó a rendőrkapitányhoz szól: a Cifrakapu úti garázssoron rendszeresek a betörések.

Dr. Stefán Zoltán a Kertész utcai megnövekedett forgalomról szól. Azt mondja, veszélyeztetettek a gyalogátkelőhelyen közlekedők.

Kovács József elmondja: érkezett bejelentés hozzájuk a betörésekről. Az elkövetői kör – úgy tűnik – ismerté vált, a bizonyítékok begyűjtése hamarosan megtörténik. Elmondja: azt is, visszatérő jelleggel ellenőrzik a gyalogátkelőket. Azt nem tudja megígérni, hogy állandó rendőri jelenlét legyen a zebráknál, de reggel és délután lehetőség szerint lesznek majd ott rendőrök.

9.23

Tóth István bejelenti: január 15-én kilépett a Jobbikból, függetlenként folytatja.

9.22

Mirkóczki Zita kérdi, miért vonták vissza a közművelődési megállapodásokról szóló előterjesztést? Azt mondja, bizottsági szakban átment az ügy, megtárgyalták. Habis László úgy reagál, további előkészítést igényel a téma, senkinek nem jelent hátrányt, hogy levették a napirendről.

9.19

Komlósi Csaba a napirendhez szól hozzá. Azt kéri, vegyék le a betelepítést elutasító településekhez való csatlakozásról szóló napirendet. Azt is kéri „vegyék egymást komolyan, mert ez csak kommunikációs blöff, kampány”. Habis László szerint ez a hozzászólás volt kampány, az előterjesztés a nemzet szuverenitását szolgálja.

5 igen, 11 nem

9.15

Köszöntik a névnaposokat: Bognár Ignácot és Csákvári Antalt.

8.56

A napirendek között szerepel a Balassi iskola tanuszodájának felújítása, és az EKVI intézményvezetői pályázatának kiírása is. Vita várható a 14-es napirendnél: Habis László előterjesztése értelmében a Eger csatlakozna a betelepítést elutasító településekhez,

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

8.54

Egyelőre csak néhányan ülnek a díszteremben, Földvári Győző és Mirkóczki Zita beszélget kedélyesen.