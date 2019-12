Közgyűlés: újabb vezető távozik, leváltották a Tv Eger főszerkesztőjét

Huszonkét napirendi pontot tárgyaltak az év utolsó egri közgyűlésén, ahol számos vita alakult ki a tagok között, ahogy a Fidesz-KDNP frakció oldaláról elhangzott, Egerbe is megérkezett az országgyűlési stílus.

A napirendi pontok előtt Mirkóczki Zita (EVE) bejelentette, hogy az Év sportolója díj legjobb sportszervezet kategóriában mostantól a szurkolók is szavazhatnak, így a város honlapján várják a voksokat.

Várható volt, hogy a negyedik napirendi pont megvitatása vitát vált ki, ugyanis arról döntött a közgyűlés, hogy a eltörlik a nyugdíjasoknak adható ötezer forintos és az iskolakezdési, négyezer forintos támogatást. Mirkóczki Ádám polgármester elmondta, azért kell megszüntetni, mert a Kúria döntése alapján ezek törvénytelen támogatások, de települési támogatást továbbra is kérhet, aki rászorul, és a jövőben az iskolakezdésre is lesz valamilyen segítség. Emellett megszavazták az építményadó eltörlését a nyugdíjasoknak, a nagycsaládosoknak és a megváltozott munkaképességűeknek is. Lombeczki Gábor (Fidesz-KDNP) ennek kapcsán nehezményezte, hogy sok nyugdíjas elesik a támogatástól, ugyanis azoknak nem segítség, akik a nyugdíjasházban vagy szociális bérlakásban élnek. Oroján Sándor (Fidesz-KDNP) frakcióvezető pedig kiemelte, hogy azok is rosszabbul járnak, mintha ötezer forintot kapnának, akik egyedül 61 négyzetméteres ingatlan tulajdonosai. A polgármester statisztikákra hivatkozva kijelentette, 25 ezer lakásból 18 ezret érint a támogatás.

Sürgősségi előterjesztés alapján tárgyalta a grémium, az önkormányzat tulajdonában lévő Média Eger Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. főszerkesztőjének leváltását. Gay Krisztina lecseréléséről kialakult az adok-kapok. Oroján Sándor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője hozzászólásában kiemelte, hogy folytatódnak a személycserék, pedig nem ezt ígérték. Az ügyvezető elmozdításáról elmondta, hogy nem korrekt és nem fair, hogy a közgyűlés előtt, reggel sürgősségi előterjesztéssel azonnali hatállyal küldik el. A polgármester személyes bosszú hadjáratának tekinti ezt a döntést. Mirkóczki Ádám polgármester erre úgy reagált, ők azt ígérték rendet tesznek az egri sajtóorgánumok ügyében, ennek első lépése a vezető lecserélése egy szakmailag kompetens személyre. Végül tizenkettő igen és hat nem szavazattal elfogadták, hogy 2019. december 20-tól Gay Krisztina helyett Turay Zoltánt bízzák meg ügyvezetői feladatokkal.

A grémium megszavazta, hogy az Y Vállalkozói Egyesületnek vissza kell fizetnie a város felé a 15 millió forintos támogatást, mivel határidőre nem nyújtották be a hiánypótlásokat.

A napirendi pontokat követően több év után újra lehetőséget kaptak arra az egri állampolgárok, hogy a várossal kapcsolatos észrevételeket a közgyűlés elé tárják. Így szóba került a Hibay Károly utca, a Laktanya és a volt Mezőgazdasági sorsa is.