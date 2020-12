Kozmetikusnál nem kötelező a maszk viselése, de javasolt

A szépségszalonban dolgozó, illetve szolgáltatást igénybe vevők számára nem kötelező a maszkviselés, de a WHO ajánlása szerint javasolt.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Több fodrász-, szépségszalon tulajdonosa kereste meg a Heves Megyei Iparkamarát (HKIK), azzal a kérdéssel, hogy kötelező-e a szájat és orrot eltakaró maszk viselése üzletükben. A kérdésben hivatalos állásfoglalást kért az operatív törzstől a HKIK.

A kormányrendeletet figyelembe véve a szépségszalonban dolgozó, illetve szolgáltatást igénybe vevők számára a jogszabály nem állapít meg maszkviselési kötelezettséget, írja válaszában az operatív törzs. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a WHO ajánlása szerint javasolt minden olyan helyen hordani a védőeszközt, ahol nehézségekbe ütközik a távolságtartási szabályok betartása. Ezért került a magatartási útmutatóba javaslatként a szépségipari szolgáltatást végző számára is a maszkviselés.

Hozzátették, hogy a területileg illetékes önkormányzat a kormányrendeletek mellett további szigorításokat állapíthat meg e téren, így javasolt azokat is megtekinteni. Amennyiben kiterjesztették a maszkviselési kötelezettséget a szolgáltatásokra is, abban az esetben büntethető annak elmaradása.

Kezdőképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock