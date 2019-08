Közmunka: egyre nehezebb embert találni

A közmunkaprogram ­életre hívásakor a munka nélkül élőknek esély volt, ha bekerülhettek e foglalkoztatotti körbe. Mára sokat változott a helyzet, előfordul, hogy az önkormányzatok még azt a létszámot se tudják feltölteni, amire feltétlenül szükség lenne például a közterületek karbantartásához.

Szihalom egyike azon településeknek, ahol ma már munkanélküliség egyáltalán nincs. Az önkormányzat adatai szerint csak azok nincsenek benne a foglalkoztatotti körben, akik – főként egészségügyi okokból – nem alkalmasak munkavégzésre. Ebből is fakad, hogy nem tudják feltölteni a közfoglalkoztatotti létszámot, tíz ember bevonása folyamatosan gondot jelent. Hiába lenne szükség rájuk, mert például nagy a helyhatósági gondozás alatt lévő zöldfelület. Idén az időjárás is jól megviccelte a település gazdáit, mert nem győzték vágatni a füvet és eltakaríttatni a gazt.

Minifarmot működtetnek a közmunkaprogramban

Tófaluban minifarmot üzemeltetnek a mezőgazdasági közmunkaprogramban. Tóth Róbert falugazda a Heolnak azt mondta, hogy tíz közmunkásuk van, fele-fele arányban nők és férfiak. A mezőgazdasági munka széles skáláján tevékenykednek: folytatnak növénytermesztést és állatokkal is foglalkoznak. Fóliáznak, kecskéket, nyulakat, tyúkokat tartanak. Hasznosítani tudják például a tojást, a zöldséget a konyhán.

– Amilyen korán az időjárás engedi, a fólia alatti munkákat el szoktuk kezdeni – fejtette ki a tíztagú csapat munkáját irányító szakember. – Palántákat is nevelünk. Az a jó, ha ezeket a fóliába minél hamarabb kiültetjük. Azért, hogy legyen korai uborkánk, paprikánk, paradicsomunk. Ezek mennek az étkezésbe, illetve Ivádra, a savanyítóüzembe. A savanyított uborkát többnyire az ivádi üzem értékesíti, de volt már rá példa, hogy a mi konyhánkra is érkezett vissza a termékből.

Nehéz mostanában közmunkást találni

A falugazda arról is beszélt, hogy korábban több közmunkással dolgoztak, most egy picit szűkebbre kellett venniük a termelést. Három harmincméteres fóliasátor áll rendelkezésükre, mindegyik csepegtető öntözéses rendszerrel működik. A sátrakban termesztett növényeken kívül ültettek kukoricát is több hektáron. Télen a közmunkások ezzel is tudnak dolgozni. Morzsolják például a kukoricát, de hideg évszakban válogatják és tisztítják a hagymát is. Elmossák a tárolóedényeket, folyamatos tehát a munka – sorolta a tennivalókat a szakember.

Az állatok nem nézik a naptárat, vasárnap is éhesek

– Az állatoknak a takarmányt is mi termesztjük, hiszen kaszálós területünk is van – közölte Tóth Róbert. – Traktorral lekaszáljuk, bebálázzuk, így télen is tudjuk etetni a jószágokat. Egész napos elfoglaltság, és még szombat-vasárnap is dolgozni kell, hiszen az állatokat gondozni kell, ők nem nézik a naptárat.

A szakembert a mostanában kiszámíthatatlan időjárás és a közmunkások által végzett munka összefüggéseiről is kérdeztük. Szavai szerint olyan nagy csapás eddig nem érte őket. A fóliákat időnként a vihar megtépázza, de azokat mindig kijavították. Jégverés szerencsére eddig nem volt. Amikor előfordult egy-egy kisebb vihar, az nem okozott igazán nagy problémát.