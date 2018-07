Közös főzések, személyes találkozások: ünnep volt a megyei vadásznap

Parádfürdőn rendezték meg idén is a megyei vadásznapot.

A rendezvénynek, mint megszoktuk, a szervezők most is megadták a módját, beleértve a Szent Hubertusz-misét épp úgy, mint a nyitóünnepséget. Az Országos Magyar Vadász Kamara (OMVK) Heves Megyei Szervezetének titkárát ebből az alkalomból a vadászhagyományokról kérdeztük.

Kovács István János, az OMVK megyei szervezetének titkára kérdésünkre elmondta, hogy fontos jelentéssel bíró jelképeik vannak a vadászoknak. Ezek közé tartozik például a vadászszövetség zászlója, aminek a behozásával kezdődött a legutóbbi rendezvény is. A résztvevők ezt követően közösen elénekelték a vadászhimnuszt, s így kezdődhetett az ünnepség.

– Szintén régi hagyomány, hogy megtartottuk a Szent Hubertusz-misét. Egy vallásos hagyomány továbbvitelét ­jelenti ez. Ugyanúgy az összetartozásunkat erősíti, mint ­például a közös főzések. A főzőverseny programban általában vadásztársaságok indulnak. Fontosak ezek a személyes találkozások. Ilyenkor beszélgethetnek egymással a régi vadásztársak, összefutnak az ismerősök, felelevenítik a régi érdekes történeteket – mondta a megyei szervezet titkára, aki megjegyezte, az sem mellékes mozzanat, hogy ezen alkalommal adják át az elismeréseket is (keretes írásunk).

Kovács János István szerint a földhasználók irányába is nyitási lehetőség a vadásznap. Ilyenkor őket is megvendégelik a vadászok, akik mindig is adtak a ceremóniás elemekre. Például megadják a tiszteletet a vadnak, mind a társas, mind az egyéni vadászaton. Ezt a tiszteletadást erősítik a teríték- vagy kürtszignálok. Ez ismét reneszánszát éli, egyre többen igénylik. Vadfajonként más-más a szignál. „Gím a terítéken!” „Dám a terítéken!” – hirdeti a vadászkürt.

A terítékkészítés is hangsúlyos része a vadászatnak. A vad ravataláról van szó, aminek megvannak a hagyományai. Tölgyfalombbal, örökzölddel körbeveszik, a vad szájába az utolsó falatot elhelyezik. De a kutyák is fontosak a vadászatokon, az alkalmazásuknak tradíciói vannak. A modern korra specializálódtak a vadászkutyafajták is.