Közösségi ház épül, és megújul a Fő út Gyöngyöshalászon

Két, több mint százmillió forintos projekt fut párhuzamosan a településen. Az egyik a falu központjában épülő közösségi ház piaccal és parkkal, a másik pedig a falu Fő útjának felújítása.

Néhány hete került az önkormányzathoz a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től a falu Fő útja, amelyet a helyhatóság már évek óta szeretett volna megszerezni, hogy a többi útjához hasonlóan felújíthassa, tudatta lapunkkal Pásztor János.

– Három év alatt a településünk összes útja jó minőségű aszfaltot kapott – jegyezte meg a polgármester hozzátéve, ez mintegy ötven utcát jelent. – Régóta szerettük volna átvenni ezt a szakaszt, és most, egy hónapja jött meg a határozat, hogy végre az önkormányzathoz került. Szinte azonnal elkezdtük a csaknem 130 millió forintos beruházást, amely egy parkoló építését is magában foglalja – ismertette a falu vezetője. A néhol csaknem hat méter széles út beruházásáról azt is elmondta, hogy a szegélykővel kirakott útszakasz első üteme augusztus 10-re – a falunapi ünnepségre elkészül –, a második ütemet pedig szeptemberi határidővel zárják.

A másik látványos beruházás, amely csaknem 120 millió forintba került, szintén a falu központjában zajlik. A bolt melletti piactér elkészült, a közösségi ház építése éppen zajlik.

– Az emeletes épület alsó szintjén egy 80 négyzetméteres gyógyszertár lesz laborral, mellette információs pont, a körzeti megbízott irodája, a gombavizsgáló helyiség és a nyilvános mosdók is ide kerülnek. Az emeleten kap helyet egy szintén tágas díszterem, amely a házasságkötések helye lehet, majd egy kisebb tárgyaló és a mezőőr, polgárőr, közterület felügyelet irodája – sorolta Pásztor János.

Az építkezéssel várhatóan december végéig végeznek, ugyanis következő lépésként az épület elé egy pihenőparkot is építenének. Ez csak tavasszal valósulhat meg.