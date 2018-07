Közpark lesz a Gárdonyi-kert

Piknikezhetnek a családok, játszhatnak a gyerekek.

Közösségi parkot hoznának létre a Gárdonyi-kertben – derült ki kedd délután, az Egri Helyi Közösség munkaszervezete által tartott fórumon az Arkt Művészeti Ellátóban.

Habis László polgármester közölte: 13,5 milliárd forint áll rendelkezésre a Terület- és ­Településfejlesztési Operatív Program keretében. A pályázat kilenc prioritást tartalmaz. Az Erzsébet udvarban már elkezdődött a kivitelezés, ott szép parkot létesítenének.

Megtudtuk, a civil szervezeteknek is lesznek lehetőségeik. A programban gazdasági, egyházi, önkormányzati és civil szereplők is részt vesznek. Hangsúlyozta: két éve tart az előkészítő munka, az önkormányzat elfogadta azt a javaslatot, hogy a Gárdonyi-kert kulturális funkciót kapjon, így közösségi parkként működne. A zöldterületet meghagynák, amely a környék miatt is fontos – tette hozzá. A megvalósításban az Arkt, az önkormányzat, valamint a Dobó István Vármúzeum működik majd közre.

Habis László polgármester elmondta, kertészeti beavatkozásokat is végeznek majd. Meghagynák a kert eredeti jellegét, s több generációnak is kedvező parkot alakítanának ki, ahol a gyerekek, a szüleik és az idősebbek is jól érezhetik magukat, beszélgetve, piknikezve.

Kiemelte, olyan teret hoznak létre a gyerekeknek, ahol játszhatnának, ám ez nem a hagyományos értelemben vett játszótér lenne. Hangsúlyozta, megőrzik a kert védett rétegét, ugyanakkor nyitottá is szeretnék tenni azt. Hozzátette: átlagos családi ház méretű építkezésre számíthatnak a környékbeliek. Kiderült, kulturális programokat is szerveznének a helyszínen. Szeretnék továbbá, ha a Gárdonyi-ház komfortosan lenne látogatható.

Fajcsák Dénes építész elmondta, a jövőben a kertet egységesítenék, közparkot kialakítva. Öt pályamű is érkezett, amelyekben voltak igen jó ötletek. A fővárosi Mesteriskolát is felkérték, hogy továbbdolgozza a terveket. Változtatnák a bejáratot, a tervek szerint az üveges felületet kapna, nyugat-európai minták alapján.