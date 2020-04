Közterületi alkoholtilalommal is harcolnak a járvány ellen a hevesi települések

Helyi rendeletben tiltják megyénk számos településén a közterületeken az italfogyasztást, de erre most ideje újra nyomatékosan figyelmeztetni az embereket. Van, ahol a napokban alkotnak szabályt a szigorítás érdekében.

Több településen évekkel ezelőtt rendeletet alkottak arról, hogy közterületen tilos az alkoholizálás. E szabályt egy darabig be is tartották, ám idővel lazult a fegyelem. Újra feltünedeztek a bandába verődő, söröző fiatalok. A vírus árnyékában épp ideje volt megszorítani a gyeplőt az önkormányzatoknak, mert láthatóan sokan folyamatosan megszegik a helyi rendelkezéseket.

Kerecsenden Sári László polgármester közölte néhány napja, hogy mostantól alaposabban ellenőrzik a forgalmasabb üzletek környékét, s ahol csoportokba verődő, italozgató embereket látnak, ott akár szabálysértési bírságot is kiszabhatnak. Felszólította az élelmiszerüzletek vezetőit is, hogy tájékoztassák az alkoholtartalmú italt vásárlókat, hogy sem a boltok környékén, sem a közterületeken nem fogyaszthatják el azt!

– Amennyiben a társas italozás a bolthoz tartozó magánterületen folyik, szabálysértési eljárást kezdeményezem az üzemeltetővel szemben. A többszöri szabálysértés esetén kezdeményezni fogom az üzlet időszakos bezárását. Figyelmeztetem a vásárlókat, hogy a boltok környékén köz- és magánterületen is tilos alkoholt fogyasztani. Megkértem a rendőröket és a polgárőröket, hogy ellenőrizzék e helyeket – tette közzé felhívását, melyben szabálysértési eljárást is „ígért” a renitenseknek. Húsvéthétfőn mégis fittyet hánytak a szabályokra, a szigorításra néhány utcában. Házibulikat, kerti partikat rendeztek, ahol összegyűltek, és vígan mulatoztak. A rendőrség, a polgárőrség a polgármesterrel együtt házról házra járt, hogy érvényt szerezzen a szabályoknak.

A kerecsendi probléma nem egyedi eset. Lőrinciben Víg Zoltán polgármester húsvét előtt jelezte, rendkívüli hatáskörében megtiltja a közterületi alkoholozást. A városvezető elmondta: az ünnepeket követően elkészül a rendelet, amit azt követően azonnal kihirdet.

A településen problémát jelent, hogy egyes kereskedelmi egységeknél sokan az utcán csoportosulva fogyasztják el a szeszes italt. Ez nemcsak járványügyi szempontból veszélyes, hanem azért is visszatetszést kelt, mert ezt követően a közeli bokrokban vagy az épületek oldalánál vizelnek. Nem törődve azzal sem, hogy megbotránkozást váltanak ki a gyerekekben és a felnőttekben egyaránt, továbbá cselekedetük egészségügyi okokból is kifogásolható.

A selypi városrészben például többnyire a Nógrádból a fővárosba tartó, és onnan visszafelé utazó munkások állnak meg italozni, s többször csak a polgárőrök jelenléte, felszólítása akadályozta meg őket abban, hogy nyilvánosan könnyítsenek magukon. A polgármester bízik abban, hogy a korlátozással elejét lehet venni az említett jelenségnek is. A lakosságból és a képviselő-testületből is többen egyetértettek azzal, hogy a rendeletet a veszélyhelyzet után is fenn kell tartani.

Pétervásárán Eged István arról tájékoztatta lapunkat, hogy náluk is évek óta él a helyi rendelet, amelyre nyomatékosan felhívta a figyelmet az ünnepek előtt.

– Szerencsére mindenki megértette, hogy a saját és mások biztonságának érdekében ezt a szabályt most különösen fontos betartani. Örülök annak, hogy a lakosság fegyelmezett, eddig senkit nem kellett felszólítani, se bírságolni. Remélem ez így is marad – fogalmazott.

A nagyvárosokban is járőröznek

A közterületi alkoholfogyasztás visszaszorításáért a közterület-felügyelők az elmúlt években többször is közösen lendültek akcióba a rendőrséggel a nagyobb városokban. A felügyelők és a járőrök ha olyannal találkoznak, aki a tiltás ellenére önt fel a garatra, először figyelmeztetik, de ha többször teszi, bírságra és feljelentésre számíthat a renitens.

A felügyelet helyszíni bírságot szabhat ki, illetve a hatósági főosztály ellenőrzést folytathat le azzal az üzlettulajdonossal szemben, aki megszegi az alkohol árusítására vagy fogyasztására vonatkozó tilalmat. Szabálysértést követnek el azok is, akik vendéglátóhelyen tizennyolc évesnél fiatalabb személyt vagy részeget szeszes itallal szolgálnak ki.

Ajánlóképünk illusztráció, fotó: Shutterstock